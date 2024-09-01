15 областей России атаковало рекордное количество БПЛА

Россияне отчитались, что в ночь на 1 сентября их области атаковали 158 БпЛА самолетного типа.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Традиционно российские военные отчитались о сбитии всех беспилотников, в то же время в соцсетях распространяют видео пожаров во многих областях.

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Над территорией Курской области в ночное время было "уничтожено и перехвачено" 46 БпЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области.

Еще по два БпЛА якобы сбили над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

Росіяни відзвітували, що в ніч на 1 вересня їхні області атакували 158 БпЛА літакового типу.https://t.co/LQowNitWFd pic.twitter.com/JapCrq9XQY ВИДЕО ДНЯ September 1, 2024

Напомним: Ночью 1 сентября во время массированной атаки беспилотников на российские области были атакованы две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский НПЗ.