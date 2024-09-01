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15 областей России атаковало рекордное количество БПЛА

Роман ПетренкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 08:28
15 областей России атаковало рекордное количество БПЛА
пожар в тверской области после атаки бпла 1 сентября, скриншот

Россияне отчитались, что в ночь на 1 сентября их области атаковали 158 БпЛА самолетного типа.

Источник: Минобороны РФ

Детали: Традиционно российские военные отчитались о сбитии всех беспилотников, в то же время в соцсетях распространяют видео пожаров во многих областях.

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Над территорией Курской области в ночное время было "уничтожено и перехвачено" 46 БпЛА, над территорией Брянской области 34, над территорией Воронежской области – 28, над территорией Белгородской области – 14, восемь – над территорией Рязанской области, два – над Москвой, семь – над Московской областью, пять – над территорией Калужской области, четыре – над территорией Липецкой области, три – над территорией Тульской области.

Еще по два БпЛА якобы сбили над территориями Тамбовской и Смоленской областей, по одному над территориями Орловской, Тверской и Ивановской областей.

Напомним: Ночью 1 сентября во время массированной атаки беспилотников на российские области были атакованы две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский НПЗ.

Росcиябеспилотники
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