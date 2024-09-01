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Из-за повторного удара по Харькову пострадали врачи и спасатели

Катерина ТищенкоВоскресенье, 1 сентября 2024, 17:02
Из-за повторного удара по Харькову пострадали врачи и спасатели
последствия ударов по Харькову, фото: Олег Синегубов в Telegram

В результате повторного ракетного удара по Харькову пострадали спасатели и врачи, которые приехали на вызов после обстрела.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона, председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, начальник Центра экстренной медпомощи Харькова Виктор Забашта в комментарии Суспільне Харків

последствия ударов по Харькову, фото: Олег Синегубов в Telegram
последствия ударов по Харькову, фото: Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Терехова: "В настоящее время мы имеем около 40 человек, которые получили ранения. К счастью, погибших нет, но несколько человек в очень тяжелом состоянии.

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Кроме того, пострадали работники ГСЧС и кареты "скорой помощи", которые приехали на вызов. Повторным циничным ударом, предварительно, "Искандерами", враг атаковал наш город, и пострадали врачи".

Детали: Начальник Центра экстренной медпомощи Виктор Забашта рассказал, что в результате повторного удара РФ по Харькову пострадали двое медиков экстренной помощи.

последствия ударов по Харькову, фото: Олег Синегубов в Telegram
последствия ударов по Харькову, фото: Олег Синегубов в Telegram

Прямая речь Забашты: "Бригада сразу отправилась, они остановились перед торговым центром. И здесь был второй "прилет", попадание рядом, обломками повреждена машина. Врач получил черепно-мозговую травму, фельдшер – перелом голени осколком. Водитель, к счастью, не пострадал. Состояние у фельдшера стабильное, ему ничего не угрожает, он прооперирован. Врач пока не пришел в сознание".

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Обновлено: Председатель ОВА Олег Синегубов сообщил, что среди раненых - двое медиков и двое спасателей.

Что предшествовало: Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, известно об 41 раненом, из них 5 детей.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на новый удар россиян по Харькову и обратился к мировым лидерам.

По данным прокуратуры, Харьков атаковали баллистическими ракетами типа "Искандер-М" с территории России. Восемь ракет попали в трех районах города.

Харьковракетный удармедицинаГСЧС
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