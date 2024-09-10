Байден обсудит с премьером Британии разрешение Украине на удары по РФ дальнобойным оружием

Американский президент Джо Байден 13 сентября встретится с премьер-министром Великобритании Киром Стармером: чиновники обсудят разрешение украинским Силам обороны наносить удары вглубь России.

Источник: госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой Министерства иностранных дел Великобритании Дэвидом Лемми, передает "Европейская правда"

Детали: "Байден обсудит предоставление Украине разрешения на дальнобойные удары по территории РФ с британским премьером в пятницу", - заявил Блинкен.

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Во время этой конференции Блинкен подтвердил, что Иран передал баллистические ракеты России для использования в Украине, из-за чего новые санкции против Тегерана неизбежны. Кроме этого, он также сообщил о том, что он и Лемми совместно посетят Киев в среду.

В последние недели Украина активно призывала союзников снять все ограничения на удары их дальнобойным оружием по России, объясняя, что это позволит поражать в частности самолеты, с которых запускают крылатые ракеты и управляемые авиационные бомбы.

В ответ на это глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что любые средства, включая дальнобойные ракеты, не являются решающими для полномасштабного российского вторжения в Украину.

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