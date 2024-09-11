Блинкен объявил о гуманитарной и энергетической помощи для Украины на более чем $700 млн

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев в среду, 11 сентября, анонсировал выделение гуманитарной и другой помощи Украине на общую сумму более 700 миллионов долларов.

Источник: Блинкен сказал на пресс-конференции совместно с главами МИД Украины и Великобритании, сообщает "Европейская правда"

Детали: Блинкен отметил, что Россия снова пытается атаковать украинскую энергетику, "чтобы использовать холод как оружие против украинского народа".

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"Именно поэтому сегодня мы объявляем о выделении 325 миллионов долларов нового финансирования для восстановления украинской энергетики и электросетей", – анонсировал он, добавив, что в ближайшее время состоится заседание „Группы семи плюс", также посвященное помощи энергетике Украины.

Госсекретарь США также объявил о гуманитарной поддержке в размере 290 миллионов долларов для предоставления базовых услуг – в частности безопасной питьевой воды, пищи и лекарств – миллионам людей в Украине и в регионе, которые были вынуждены покинуть свои дома.

"И, наконец, мы объявляем о выделении 102 миллионов долларов дополнительного финансирования на гуманитарное разминирование, чтобы помочь обезвредить наземные мины и боеприпасы, которые Россия оставила по всей Украине", – добавил Блинкен.

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Напомним, руководители дипломатических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Дэвид Лемми в среду вместе прибыли в Киев.

На этом фоне Великобритания объявила о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины перед лицом непрерывных российских атак, а также о развертывании 484 млн долларов финансовой поддержки и поставки военного оборудования.