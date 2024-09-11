The Guardian: Британия позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по России

Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.

Источник: издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве, пишет "Европейская правда"

Детали: Как утверждается, решение о применении Storm Shadow для ударов по российским целям было принято непублично и, скорее всего, не будет объявляться.

Реклама:

Один из источников отметил The Guardian, что без такого решения не состоялся бы совместный визит главы британского МИД Дэвида Лемми и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев.

В материале говорится, что британская сторона якобы считает публичное заявление использования ракет дальнего радиуса действия для ударов по России "чрезмерно провокационным".

Также "вполне вероятно", что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями, "чтобы избежать необдуманных или ненужных атак", говорится в материале.

ВИДЕО ДНЯ

Известно, что вопрос дальнобойных ударов по России планируют обсуждать во время встречи британского премьера Кира Стармера с Байденом в Белом доме в эту пятницу, 13 сентября.

Во время пресс-конференции в Киеве руководители внешнеполитических ведомств США и Великобритании отказались комментировать по сути разрешение на такие действия, но отметили, что передадут пожелания Украины.

СМИ ранее писали, что в Британии поддерживают идею ударов ракетами Storm Shadow по целям в России, однако публично не призывают к ней, ведь опасаются ухудшения отношений с США.