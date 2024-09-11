Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

The Guardian: Британия позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по России

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникСреда, 11 сентября 2024, 22:16
The Guardian: Британия позволит Украине бить ракетами Storm Shadow по России
Фото - Getty Images

Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.

Источник: издание The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве, пишет "Европейская правда"

Детали: Как утверждается, решение о применении Storm Shadow для ударов по российским целям было принято непублично и, скорее всего, не будет объявляться.

Реклама:

Один из источников отметил The Guardian, что без такого решения не состоялся бы совместный визит главы британского МИД Дэвида Лемми и государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев.

В материале говорится, что британская сторона якобы считает публичное заявление использования ракет дальнего радиуса действия для ударов по России "чрезмерно провокационным".

Также "вполне вероятно", что Украина сможет использовать Storm Shadow с определенными ограничениями, "чтобы избежать необдуманных или ненужных атак", говорится в материале.

ВИДЕО ДНЯ

Известно, что вопрос дальнобойных ударов по России планируют обсуждать во время встречи британского премьера Кира Стармера с Байденом в Белом доме в эту пятницу, 13 сентября.

Во время пресс-конференции в Киеве руководители внешнеполитических ведомств США и Великобритании отказались комментировать по сути разрешение на такие действия, но отметили, что передадут пожелания Украины.

СМИ ранее писали, что в Британии поддерживают идею ударов ракетами Storm Shadow по целям в России, однако публично не призывают к ней, ведь опасаются ухудшения отношений с США.

оружиевойнаВеликобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство Польши объявило чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений: прорвало еще одну дамбу

фотоКинофестиваль в Торонто все же покажет пропагандистский фильм о "хороших оккупантах"

Путин увеличил численность своей армии до 1,5 миллиона военных

В Кремле отреагировали на приглашение Украиной МККК и ООН в Курскую область 

Зеленский о вероятной попытке покушения на Трампа: Рад, что он не пострадал

ГБР завершило расследование госизмены Дубинского и К°

Все новости...
СМИ показали спутниковый снимок судна, которое доставило ракеты из Ирана в РФ
Блинкен объявил о гуманитарной и энергетической помощи для Украины на более чем $700 млн
В ряде областей воздушная тревога: Россия запустила «Шахеды»
Силы обороны: На усиление штурмов Волчанска враг бросил солдат без боевого опыта
Последние новости
17:14
Предприниматели смогут проголосовать за главные проблемы бизнеса на платформе "Пульс"
17:07
Наводнения в Европе: количество погибших возросло до 16
17:05
177 тысячам украинцев уже начислили 3 млн грн кэшбэка: когда начнутся выплаты
17:04
В Киевской области застройщик уничтожает старинное городище
17:02
После создания Совета по предпринимательству давление на бизнес возросло – владелец "Текстиль-Контакт"
16:59
ФутболВсе, что нужно знать о Лиге чемпионов 2024/25
16:53
Дания анонсировала поставку Украине второй партии своих истребителей F-16
16:43
"Метинвест" готов к возможной оккупации Покровска, но это ударит по экономике – гендиректор
16:20
Тысячи тропических растений из ботсада Гришка могут не пережить холода из-за отключения электроэнергии
16:20
МИД: Россия боится международных наблюдателей ООН и МККК в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: