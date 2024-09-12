Канадский фестиваль несмотря на протесты решил показать пропагандистский фильм о россиянах на войне

Международный кинофестиваль в Торонто решил не отменять показ фильма "Русские на войне" российской пропагандистки Анастасии Трофимовой, несмотря на протесты и призывы не демонстрировать ленту, которая обеляет российских захватчиков, воюющих в Украине.

Источник: сайт фестиваля, генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко в Facebook

Дословно из заявления организаторов: "Международный кинофестиваль в Торонто признает и уважает высказанные беспокойства и дискуссии относительно канадского документального фильма "Русские на войне". Премьера фильма в Северной Америке состоится позже на этой неделе, как и было запланировано".

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Детали: По словам организаторов, фильм, который они называют "документальным" и "канадско-французским", создавался при финансовой поддержке нескольких канадских агентств как на федеральном, так и на провинциальном уровнях.

"Насколько мы понимаем, он был создан без ведома или участия российских государственных органов. По нашему мнению, этот фильм ни в коем случае нельзя считать российской пропагандой. Хотя мы понимаем обеспокоенность, высказанную многими, мы считаем, как и Венецианский кинофестиваль и другие международные фестивали, которые включили фильм в свои программы, что эта канадская документальная лента заслуживает на место в нашей подборке", – говорится в заявлении.

Международный кинофестиваль в Торонто говорит, что он "как культурная институция отстаивает право художников и работников культуры свободно выражать справедливые политические комментарии и выступать против цензуры".

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"Мы понимаем и глубоко чувствуем страдания украинского народа в результате незаконного российского вторжения. Работая с искусством, созданным в это политически напряженное время, мы руководствуемся демократическими ценностями свободы совести, мысли, выражения взглядов и мирных собраний, защищенными Канадской хартией прав и свобод для всех канадцев, включая канадских художников", – подытожили организаторы кинофестиваля.

В то же время генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко написал, что "крайне разочарован" также позицией фестиваля.

Прямая речь Николенко: "Ужасно, что фестиваль отстаивает свое решение о показе российского пропагандистского фильма "Русские на войне", ссылаясь на финансирование канадских ведомств, особенно когда одно из этих ведомств, TVO уже осудило свою поддержку фильма и начало внутреннее расследование. Заявление TIFF сознательно опускает этот факт, вводя в заблуждение общественность".

Детали: Он подчеркнул, что фестиваль также не сообщил общественности, что режиссер фильма Анастасия Трофимова ранее работала на Russia Today, главную российскую пропагандистскую корпорацию, которая запрещена в Канаде, в частности, за сокрытие российской агрессии против Украины.

"Учитывая то, как Россия относится к журналистам, наивно считать, что Анастасия Трофимова провела более 6 месяцев в составе российской воинской части без надзора со стороны российских военных или правительства. Мы считаем, что производство этого фильма было разрешено, поскольку он соответствует российским нарративам, которые преуменьшают зверства российского вторжения", – подчеркнул Николенко.

Он призвал фестиваль "не путать российскую пропаганду со свободой выражения взглядов".

"Украина как никто другой понимает демократические ценности, мы защищаем их ценой собственной жизни, но мы выступаем против каких-либо манипуляций, которые оправдывают выбор этого проекта.

Еще не поздно для TIFF принять правильное решение и отменить оставшиеся показы фильма. Не предоставляйте площадку для российской пропаганды – на кону репутация фестиваля", – подытожил Николенко.

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