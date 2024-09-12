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СМИ: В Польше предполагают, что "дрона, нарушившего границу" вообще не существовало

Мария Емец, Александр ШумилинЧетверг, 12 сентября 2024, 13:49
СМИ: В Польше предполагают, что дрона, нарушившего границу вообще не существовало
Фото иллюстративное

В Польше якобы склоняются к тому, что заявленного нарушения границы российским дроном вообще не было и радар зафиксировал "метеорологическое явление".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на комментарии, которые получили журналисты RMF FM от неназванных собеседников в армии

Детали: По их словам, сейчас базовой версией расследования является то, что в день вероятного нарушения неизвестным объектом границы Польши во время массированной атаки РФ по украинским городам радары зафиксировали "атмосферное явление", а не беспилотник.

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Среди прочего предполагают, что на работу средств мониторинга могло повлиять активизированное в то время оборудование на территории Украины.

В то же время не исключают, что поиски возможных обломков этого объекта еще возобновят.

Военные продолжают анализировать данные с радиолокационных систем Польши и союзников. Также контактируют с украинской стороной для уточнения деталей.

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Напомним, 26 августа в польской армии заявили о нарушении воздушного пространства страны во время ракетно-дроновой атаки России по украинским городам. Предполагали, что этот объект был беспилотником, поскольку его скорость была мала для ракеты.

После длительного прочесывания местности в районе, где он исчез с радаров, обломков так и не обнаружили. С 5 сентября поиски прекратили.

Версию о "метеорологическом явлении" еще в первые дни озвучил спикер Сейма Польши после того, как общался с военными.

беспилотникиПольшаРосcия
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