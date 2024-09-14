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Россияне убили жителя Херсона: получил тяжелые травмы и умер в больнице

Катерина ТищенкоСуббота, 14 сентября 2024, 19:55
Россияне убили жителя Херсона: получил тяжелые травмы и умер в больнице
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

В результате российских обстрелов в субботу погиб житель Херсона – он получил тяжелые травмы, а затем скончался в больнице.

Источник: председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин в Telegram

Дословно: "К сожалению, из-за российских обстрелов погиб житель Херсона.

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60-летний мужчина, который сегодня днем получил тяжелые травмы, умер в больнице. Медики делали все возможное, чтобы спасти его жизнь".

Херсонвойна
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