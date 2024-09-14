Глава партии власти Грузии хочет извиниться перед осетинами за войну 2008 года

Почетный председатель партии власти "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что Грузия должна извиниться перед осетинами за войну 2008 года, назвав ее "братоубийственным противостоянием, которое враги Грузии развязали для наших народов".

Источник: Иванишвили в выступлении на предвыборной встрече в Горе - городе, который был оккупирован российскими войсками в 2008 году, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

Прямая речь: "Как только закончатся выборы 26 октября, когда будут осуждены зачинатели войны, когда абсолютно все виновные в разрушении грузино-осетинского братства и сосуществования получат самый строгий юридический ответ, мы обязательно найдем в себе силы извиниться за то, что в соответствии с полученной задачей, предательское "Национальное движение" (партия экс-президента Михаила Саакашвили – Ред.) в 2008 году окутало в пламени огня наших осетинских сестер и братьев".

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Детали: Иванишвили добавил, что августовская война 2008 года "не была волей ни грузинского, ни осетинского народа". Именно поэтому, по его словам, "Грузинской мечте" нужно конституционное большинство в парламенте нового созыва для поправок, связанных с территориальной целостностью.

Иванишвили не впервые заявлял о личной вине экс-президента Саакашвили в войне 2008 года.

А накануне прошедших 26 октября парламентских выборов грузинская пария власти заявила о планах получить конституционное большинство. Там утверждают, что такое большинство необходимо для признания неконституционными "Единого национального движения" и других оппозиционных партий.

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Кроме того, "Грузинская мечта" утверждает, что такое большинство необходимо "в случае восстановления территориальной целостности Грузии мирным путем".

Эти заявления усугубляют подозрения о готовности нынешних грузинских властей отказаться от курса на членство в ЕС и НАТО в обмен на определенные уступки РФ, которые можно будет подать как начало реинтеграции страны. Подробнее об этом можно почитать в статье 4 шага к разрыву с Западом: как власти Грузии планируют "узаконить" свою дружбу с Россией.

Правда, последние исследования общественного мнения в Грузии свидетельствуют, что у объединенной оппозиции есть шансы получить больше голосов на выборах в октябре, чем партия власти "Грузинская мечта".

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