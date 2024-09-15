Завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости - Трамп

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз пообещал урегулировать войну в Украине в случае повторного избрания президентом – он сказал, что это надо сделать "с помощью силы и мудрости".

Источник: Трамп в коротком обращении к участникам 20-й ежегодной встречи YES, "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Детали: Трамп записал свое обращение по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в самолете по дороге на предвыборный митинг в Аризоне.

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"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это (урегулирование войны. – Ред.) нужно сделать, и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости", – сказал он в обращении.

Трамп снова заявил, что если бы он был президентом, то войны России против Украины "никогда бы не произошло".

"Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и в отношении этой войны", – отметил кандидат в президенты США от Республиканской партии.

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Напомним, на днях кандидат в вице-президенты США, напарник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс изложил потенциальный план завершения войны в Украине, заявив, что он может включать создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

Во время встречи YES советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан разгромил "мирный план" Джей Ди Венса.

Бывший госсекретарь США в администрации Трампа Майк Помпео считает, что предложения, озвученные Джей Ди Вэнсом, противоречат интересам Соединенных Штатов.