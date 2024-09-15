Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости - Трамп

Кристина Бондарева, Роман ПетренкоВоскресенье, 15 сентября 2024, 11:09
Завершить войну в Украине надо с помощью силы и мудрости - Трамп
фото: getty

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в очередной раз пообещал урегулировать войну в Украине в случае повторного избрания президентом – он сказал, что это надо сделать "с помощью силы и мудрости".

Источник: Трамп в коротком обращении к участникам 20-й ежегодной встречи YES, "Интерфакс-Украина", "Европейская правда"

Детали: Трамп записал свое обращение по просьбе экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона в самолете по дороге на предвыборный митинг в Аризоне.

Реклама:

"Я очень хорошо знаю президента Путина, я очень хорошо знаю президента Зеленского, и я думаю, что это (урегулирование войны. – Ред.) нужно сделать, и мы должны сделать это, и сделать это с помощью силы и мудрости", – сказал он в обращении.

Трамп снова заявил, что если бы он был президентом, то войны России против Украины "никогда бы не произошло".

"Через 53 дня у нас выборы. Они многое изменят, в том числе и в отношении этой войны", – отметил кандидат в президенты США от Республиканской партии.

РЕКЛАМА:

Напомним, на днях кандидат в вице-президенты США, напарник Дональда Трампа Джей Ди Вэнс изложил потенциальный план завершения войны в Украине, заявив, что он может включать создание "демилитаризованной зоны" на украинской территории и отказ Украины от членства в НАТО.

Во время встречи YES советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан разгромил "мирный план" Джей Ди Венса.

Бывший госсекретарь США в администрации Трампа Майк Помпео считает, что предложения, озвученные Джей Ди Вэнсом, противоречат интересам Соединенных Штатов.

ТрампПутинвойнамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

инфографикаВ Киеве удерживается высокая загрязненность воздуха

Все новости...
Трамп
Республиканцы, выступающие против Трампа, собрали $35 млн для Харрис
Советник Байдена разгромил "мирный план" республиканцев, навязывающий условия Украине
Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом двухмесячной давности
Последние новости
00:31
NAVI выиграли престижный турнир
00:19
фото, обновленоНочная атака УАБ на Запорожье: пятеро раненых и разрушенные здания
23:45
Трамп заявил, что не будет баллотироваться снова, если проиграет в этом году
23:30
Россияне сбросили 27 УАБ на Курскую область – Генштаб
23:14
В Запорожье раздались взрывы
23:04
Зеленский заявил, что "план" соратника Трампа привел бы к глобальному конфликту
22:37
В Кишиневе сторонники беглого олигарха Шора митинговали против евроинтеграции
22:14
видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров
22:11
В США потерянный кот вернулся домой, самостоятельно преодолев почти 1500 километров
21:51
В Тернополе произошел взрыв на трансформаторной подстанции, две улицы без света
Все новости...
Реклама:
Реклама: