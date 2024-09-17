Общие потери Украины и России в войне достигли миллиона военных - WSJ

По данным американского издания The Wall Street Journal, общее количество украинских и российских военных, которые погибли или были ранены с начала полномасштабной агрессии РФ достигло миллиона человек.

Источник: The Wall Street Journal

Детали: Издание пишет, что определить точное количество погибших и раненых в войне сложно, поскольку Россия и Украина отказываются обнародовать официальные данные, а иногда обнародуют цифры, которым многие не доверяют.

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WSJ, ссылаясь на конфиденциальные данные знакомых с вопросом своих источников, сделанных в начале года, отмечает, что "количество погибших украинских военнослужащих составляет 80 000, а раненых - 400 000".

"Оценки западных разведок относительно российских потерь различаются: по некоторым данным, количество погибших достигает почти 200 000, а раненых - около 400 000", - пишет издание.

"Эти потери создают проблемы для России, которая использует волны плохо подготовленных солдат для продвижения на востоке Украины, а также пытается противостоять недавнему украинскому вторжению в Курскую область", - говорится в материале.

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Однако, пишет издание, они больше вредят Украине, население которой значительно меньше, чем в России.

"Украинское правительство, как и российское, держит в секрете данные о жертвах войны. В феврале президент Владимир Зеленский заявил, что сейчас погибло около 31 тысячи военных. Несколько бывших политических чиновников и чиновников по безопасности сказали, что недооценка была в основном направлена на то, чтобы успокоить общество и помочь продолжить мобилизацию крайне необходимых новобранцев. Представитель Зеленского отказался от комментариев", - отмечается в статье.

Как пишет WSJ, по словам бывших украинских чиновников, одна из важных причин, почему Зеленский отказывается мобилизовать ключевую когорту мужчин в возрасте от 18 до 25 лет - как правило, основную часть любой боевой силы - заключается в том, что большинство из этих людей еще не имели детей.

Если призывники этой возрастной категории погибнут или станут недееспособными, то дальнейшие демографические перспективы будут еще больше омрачены, говорят украинские демографы.

Поэтому Украина, говорится в статье, сопротивляется призывам западных партнеров бросить больше мужчин в бой и провела лишь частичную мобилизацию. По оценкам чиновников и военных, средний возраст украинских бойцов сейчас превышает 43 года. Для увеличения численности Киев вербует небольшое количество осужденных и иностранцев.

Количество жертв среди гражданского населения остается неизвестным. Но по оценкам неправительственной организации Human Rights Watch, захват Россией в 2022 году только юго-восточного портового города Мариуполя унес более 8 тысяч жизней, указывает The Wall Street Journal.

Авторы статьи пишут, что нападение России имело катастрофические последствия для демографической ситуации в Украине. В частности, последняя перепись населения 2001 года зафиксировала, что в Украине проживает 48 миллионов жителей. По данным украинских демографов и чиновников, в начале 2022 года, до того, как Россия вторглась, это количество упало до 40 миллионов, включая такие регионы, как Крым, который Россия оккупировала в 2014 году.

По данным ООН, с начала войны в феврале 2022 года более 6 миллионов человек покинули Украину, а Россия захватила новые территории. Соответственно, общее количество населения на подконтрольной Киеву территории упало до 25 - 27 миллионов.

Напомним: По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 17 сентября 2024 года, общие потери российских войск в войне против Украины достигли 635 880 военных.