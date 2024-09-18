Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

КОВА: На Киевщине работает ПВО

Алена ИвашкивСреда, 18 сентября 2024, 01:00
КОВА: На Киевщине работает ПВО
фото: Генштаб ВСУ

В ночь на 18 сентября в Киевской области противовоздушная оборона работала по беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

Реклама:

Детали: Областная власть также попросила жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности. 

Напомним:

Киевская областьШахедПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

МИД осудил поддержку Швейцарией инициативы Китая и Бразилии: Не можем понять логику

Зеленский о визите в США: Получили полную поддержку стратегии приближения мира

СБУ поймала топ-менеджера "Энергоатома" Скопича на взятке

фотоВерховный Суд назвал имя убитого на Харьковщине судьи

Швейцария, принимавшая Саммит мира, поддержала инициативу Китая и Бразилии по Украине

Запад имеет доказательства, что Китай поставлял России оружие для войны - СМИ

Все новости...
Киевская область
На Киевщине горит лесная подстилка: в КГГА предупреждают об ухудшении качества воздуха
Обломки "Шахеда" ранили женщину на Киевщине – ОВА
В Киеве и области работала ПВО по вражеским БпЛА
Последние новости
04:07
теннис17-летняя украинка Котляр впервые в карьере вышла в финал профессионального турнира
03:22
обновлено от 22:06Россияне запускали по Украине "Шахеды"
03:16
Байден о ликвидации лидера "Хезболлы": Акт справедливости для его жертв
02:26
Россияне атаковали 12 общин Сумщины, за сутки – 130 взрывов
02:05
БоксЧисора: У меня такое ощущение, что после реванша против Фьюри Усик завершит карьеру
01:14
В Одесской области работает ПВО – СМИ
00:26
Генштаб: Основные наступательные усилия враг сосредотачивает на Покровском направлении
00:15
Зеленский говорит, что получил от Трампа "прямую информацию" о поддержке Украины
23:40
баскетбол"Днепр" узнал соперников на групповом этапе Кубка Европы ФИБА
23:36
Скандал на Львовщине: в Украине проверят все заведения круглосуточного проживания детей
Все новости...
Реклама:
Реклама: