КОВА: На Киевщине работает ПВО
Среда, 18 сентября 2024, 01:00
В ночь на 18 сентября в Киевской области противовоздушная оборона работала по беспилотникам.
Источник: Киевская ОВА в Telegram
Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".
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Детали: Областная власть также попросила жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.
Напомним:
- Вечером 17 сентября российские войска запустили ударные БПЛА на территорию Украины.