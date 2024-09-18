КОВА: На Киевщине работает ПВО

В ночь на 18 сентября в Киевской области противовоздушная оборона работала по беспилотникам.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно: "В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям".

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Детали: Областная власть также попросила жителей находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги и позаботиться о собственной безопасности.

Напомним: