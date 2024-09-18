Reuters: Израиль заложил взрывчатку в тайваньские пейджеры "Хезболлы" 

Спецслужба Израиля "Моссад" заложила небольшое количество взрывчатки в 5000 тайваньских пейджеров, которые заказала ливанская группировка "Хезболла", за несколько месяцев до взрывов.

Источник: Reuters со ссылкой на высокопоставленного информатора в ливанских органах безопасности и еще один источник

Детали: Эти детали проливают свет на беспрецедентный прорыв в системе безопасности "Хезболлы", в результате которого сдетонировали тысячи пейджеров по всему Ливану, убив девять человек и ранив около 3000, в том числе боевиков группировки и посланника Ирана в Бейруте.

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Поддерживаемая Ираном "Хезболла" пообещала отомстить Израилю, военные которого отказались комментировать взрывы.

Несколько источников сообщили агентству Reuters, что заговор готовился много месяцев.

Высокопоставленный источник в ливанской службе безопасности сообщил, что группировка заказала 5 000 пейджеров тайваньской компании Gold Apollo, которые, по словам нескольких источников, были ввезены в страну весной.

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Высокопоставленный источник в ливанских органах безопасности предоставил фотографию модели пейджера AP924, который, как и другие пейджеры, беспроводно принимает и отображает текстовые сообщения, но не может совершать телефонные звонки.

Боевики "Хезболлы" используют пейджеры как низкотехнологичные средства связи, пытаясь избежать израильского отслеживания их местонахождения, сообщили два источника, знакомые с деятельностью группировки.

Но высокопоставленный ливанский источник сообщил, что устройства были модифицированы израильской шпионской службой "на производственном уровне".

"Моссад встроил в устройство плату с взрывчатым материалом, которая получает код. Ее очень трудно обнаружить любым способом. Даже с помощью любого устройства или сканера", - сказал источник.

Источник сообщил, что 3000 пейджеров взорвались, когда на них было отправлено закодированное сообщение, одновременно активировав взрывчатку.

Другой источник в органах безопасности сообщил агентству Reuters, что в новых пейджерах было спрятано до трех граммов взрывчатки, которая месяцами оставалась "незамеченной" "Хезболлой".