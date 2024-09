У боевиков "Хезболлы" одновременно взорвались пейджеры в карманах. Ливан обвиняет Израиль

Сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем.

Источник: Reuters, Times of Israel, The Wall Street Journal

Детали: Собеседник Reuters, который общался с журналистами на условиях анонимности, назвал детонацию пейджеров "самым большим нарушением безопасности" с момента начала в октябре прошлого года войны Израиля с палестинским террористическим движением ХАМАС, которое поддержала "Хезболла". Речь может идти о тысяче раненых бойцов - пишет "Times of Israel".

По данным СМИ, в последние месяцы бойцам "Хезболлы" запретили пользоваться мобильными телефонами, чтобы избежать слежки со стороны израильских спецслужб. Членам группировки рекомендовали пользоваться устаревшими средствами связи, такими как стационарные телефоны и пейджеры.

