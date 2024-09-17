У боевиков "Хезболлы" одновременно взорвались пейджеры в карманах. Ливан обвиняет Израиль

Сотни бойцов "Хезболлы" в Бейруте и в других городах получили ранения из-за взрывов своих пейджеров, которые они использовали для связи. Ливан считает, что пейджеры взломаны и дистанционно взорваны Израилем.

Источник: Reuters, Times of Israel, The Wall Street Journal

Детали: Собеседник Reuters, который общался с журналистами на условиях анонимности, назвал детонацию пейджеров "самым большим нарушением безопасности" с момента начала в октябре прошлого года войны Израиля с палестинским террористическим движением ХАМАС, которое поддержала "Хезболла". Речь может идти о тысяче раненых бойцов - пишет "Times of Israel".

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رويترز عن مصدر أمني: إصابة المئات من مقاتلي حزب الله بعد انفجار أجهزة اتصال في جنوب العاصمة اللبنانية pic.twitter.com/akKjin9C9S — حسن اصليح | Hassan (@hassaneslayeh) September 17, 2024

По данным СМИ, в последние месяцы бойцам "Хезболлы" запретили пользоваться мобильными телефонами, чтобы избежать слежки со стороны израильских спецслужб. Членам группировки рекомендовали пользоваться устаревшими средствами связи, такими как стационарные телефоны и пейджеры.

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Hospital in Beirut right now ‼️ https://t.co/kmmqB6Kl1L pic.twitter.com/IAYXHv4s7e — Open Source Intel (@Osint613) September 17, 2024

The Wall Street Journal со ссылкой на источники пишет, что взорвавшиеся пейджеры были из новой партии устройств, которую группировка получила недавно. Пейджеры, вероятно, были заражены вредоносным программным обеспечением, которое могло спровоцировать нагрев и взрыв.

Дополнено: Министр здравоохранения Ливана сообщил изданию Associated Press, что по меньшей мере восемь человек погибли и 2750 получили ранения, 200 из них в критическом состоянии. Еще 9 человек погибли.

Иранские СМИ пишут, что посол Ирана в Бейруте Моджтаба Амани получил ранения во время массовых взрывов.