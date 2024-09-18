На фронте произошло почти 200 боевых столкновений: 100 атак ВСУ отбили на 2-х направлениях
За сутки на 11 направлениях фронта произошло 194 боевых столкновения, россияне сосредотачивали штурмы на Покровском и Кураховском направлении, где в целом Вооруженные силы отбили 100 атак врага.
Источник: сводка Генштаба ВСУ
Детали: На Харьковском направлении произошло одно боевое столкновение в районе населенного пункта Волчанск.
При поддержке авиации противника на Купянском направлении за сутки произошло 13 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Синьковки, Новоосинового, Кругляковки, Андреевки, Колесниковки, Петропавловки и Лозовой.
На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз. Пытался продвинуться неподалеку Чернещины, Дружелюбовки, Макеевки, Торского и Невского.
На Северском направлении украинские защитники отражали два штурмовых действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Выемки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали десять раз вблизи Часового Яра, Ступочек, Клещеевки и Белой Горы. Ситуация контролируемая.
На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 15 атак неподалеку Щербиновки, Торецка, Дачного и Нелиповки.
На Покровском направлении наши защитники отражали 51 штурмовое и наступательное действие агрессора в сторону населенных пунктов Гродовки, Новоторецкого, Новогродовки, Николаевки, Украинской, Александрополя, Воздвиженки, Мариновки и Зеленого Поля. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Гродовки и Новогродовки.
На Кураховском направлении Силы обороны отбили 49 атак в направлении Цукурино, Желанного Первого, Горняка, Катериновки, Георгиевки и Константиновки, противник активно применял штурмовую и бомбардировочную авиацию.
На Времовском направлении, по уточненной информации, противник совершил шесть атак наших позиций неподалеку от Угледара и Новоукраинки.
Неспокойно было на Гуляйпольском направлении, здесь противник совершил два безуспешных наступления в районе населенного пункта Гуляйполе.
На Ореховском направлении произошло восемь безуспешных для врага боевых столкновений неподалеку Малой Токмачки, Новоданиловки, Новоандреевки и Щербаков.
На Приднепровском направлении четыре попытки врага захватить наши позиции успеха не имели. Потерь позиций не допущено.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике.