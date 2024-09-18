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В России заявили о массированной атаке дронов: говорят, сбили 54 БпЛА, но Торопец не упомянули

Ирина БалачукСреда, 18 сентября 2024, 08:35
В России заявили о массированной атаке дронов: говорят, сбили 54 БпЛА, но Торопец не упомянули
Пожар в российском городе Торопец после атаки дронов. Местные жители писали, что БпЛА атаковали склад боеприпасов. Скриншот из видео с Telegram-каналов

Минобороны РФ заявило, что Россию атаковали десятки украинских дронов, 54 из них якобы сбили над разными регионами. Ведомство не упомянуло Тверскую область, где был атакован склад боеприпасов, в результате чего бушевал пожар и была слышна детонация.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата".

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Детали: Сообщается, что 27 дронов якобы сбили над Курской областью, 16 – над Брянской, 7 – над Смоленской, 3 – над Белгородской и 1 – над Орловской областью.

Примечательно, что Минобороны РФ не упомянуло в своем отчете Тверскую область, где ночью звучали взрывы.

Предыстория:

  • В ночь на 18 сентября в городе Торопец Тверской области России из-за атаки дронов возник пожар и детонация. Губернатор области Игорь Руденя распорядился частично эвакуировать население.
  • Местные жители сообщали, что был атакован склад с боеприпасами. В соцсетях есть много видео с пожаром и детонацией.
  • В городе Торопец в 2018 году построили Арсенал комплексного хранения ракет, боеприпасов и взрывчатых материалов.
  • Тогдашний заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков заявил, что арсенал соответствует самым высоким мировым стандартам. 
     
    СКРИНШОТ С САЙТА РОССИЙСКОГО ПРОПАГАНДИСТСКОГО ИЗДАНИЯ ТАСС
  • По его словам, каждое хранилище арсенала вмещает до 240 тонн боеприпасов.

Росcиябеспилотникипожар
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