В России заявили о массированной атаке дронов: говорят, сбили 54 БпЛА, но Торопец не упомянули

Пожар в российском городе Торопец после атаки дронов. Местные жители писали, что БпЛА атаковали склад боеприпасов. Скриншот из видео с Telegram-каналов

Минобороны РФ заявило, что Россию атаковали десятки украинских дронов, 54 из них якобы сбили над разными регионами. Ведомство не упомянуло Тверскую область, где был атакован склад боеприпасов, в результате чего бушевал пожар и была слышна детонация.

Источник: Минобороны РФ в Telegram

Дословно российское ведомство: "Дежурными средствами ПВО уничтожено 54 украинских беспилотных летательных аппарата".

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Детали: Сообщается, что 27 дронов якобы сбили над Курской областью, 16 – над Брянской, 7 – над Смоленской, 3 – над Белгородской и 1 – над Орловской областью.

Примечательно, что Минобороны РФ не упомянуло в своем отчете Тверскую область, где ночью звучали взрывы.

У місті Торопець Тверської області Росії атаковано склад із боєприпасами. pic.twitter.com/qTexy2D7t5 РЕКЛАМА: September 18, 2024

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