Рада планирует переименовать более 300 населенных пунктов: Южное в Порт-Анненталь, Южноукраинск в Гард

Верховная Рада 18 сентября планирует рассмотреть проект постановления 3939-ІХ о переименовании отдельных населенных пунктов и районов.

Источник: проект постановления 3939-ІХ, собеседники УП в Раде

Детали: Речь идет о переименовании географических объектов, связанном с необходимостью приведения названий таких географических объектов в соответствие с требованиями закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

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По данным УП, рассмотрение этого постановления есть в повестке дня Верховной Рады в среду 18 сентября.

В частности, парламентский комитет рекомендовал переименовать 7 районов, 15 городов, 56 поселков, 263 села.

Например, Южное Одесской области предлагают переименовать в Порт-Анненталь.

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В Днепропетровской области название города Новомосковск изменят на Самар, Павлоград - на Матвеев, Синельниково - на Роднополье, Першотравенск - на Шахтерское. Синельниковский район переименуют в Риднопольский район.

В Луганской области город Первомайск на город Сокологорск, Молодогвардейск на Атамановку, Северодонецк на Северодонецк.

Во Львовской области город Червоноград на Шептицкий.

На Николаевщине город Южноукраинск на Гард, Первомайск на Ольвиополь. Первомайский район переименуют в Ольвиопольский район.

В Сумской области город Дружба на Хутор-Михайловский.

На Харьковщине город Красноград на Берестин, город Первомайский на Златополь.

В Черкасской области город Ватутино на город Багачево.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

В целом комитет рассмотрел 341 предложение органов местного самоуправления, военных администраций и рекомендацию Украинского института нацпамяти, Национальной комиссии стандартов госязыка по переименованию отдельных населенных пунктов и районов Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской областей.