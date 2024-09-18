Секретарь оборонного комитета Рады считает, что данные WSJ об украинских потерях преувеличены

Данные газеты The Wall Street Journal о 80 тысячах погибших на войне с Россией украинских военных являются завышенными, считает народный депутат от партии "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко.

Источник: офицер в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, те что у нас признаны...

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Если брать прошлые два года, то у нас где-то примерно одинаково было по 19 тысяч. И это считалось только те, кто официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, которые являются без вести пропавшими. Я думаю, что здесь примерно посчитали ту же самую цифру. Непосредственно у меня нет самых точных данных, чтобы сказать, что эти данные являются на 100 процентов верными. Я думаю, что они являются приблизительными (здесь речь идет о 50 тысячах - ред.)".

Детали: По мнению Костенко, и число в 50 тысяч погибших может быть завышенным или приблизительным, хотя отмечает, что точной информации об украинских потерях он не имеет.

Относительно того, сможет ли Украина продолжать обороняться, несмотря на потери, нардеп считает, что мобилизационный ресурс в стране есть. По его словам, все зависит от способности государства провести мобилизацию и вызовов, которые будет ставить Россия.

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Прямая речь: "Это будет зависеть от того, какие боевые действия против нас будет вести Российская Федерация, как нам будет нужно реагировать непосредственно на то, что делает Россия. Если Россия будет проводить мобилизацию, нам надо будет тоже проводить мобилизацию и брать мобилизационный ресурс. Он есть. У нас солдаты, у нас есть люди, которые могут воевать. Они просто на данный момент не хотят идти в армию".

Что предшествовало: Газета The Wall Street Journal обнародовала свою оценку, согласно которой, общие потери военных России и Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году могли превысить миллион.