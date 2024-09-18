Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Секретарь оборонного комитета Рады считает, что данные WSJ об украинских потерях преувеличены

Валентина РоманенкоСреда, 18 сентября 2024, 12:40
Секретарь оборонного комитета Рады считает, что данные WSJ об украинских потерях преувеличены
Роман Костенко. фото из Facebook нардепа

Данные газеты The Wall Street Journal о 80 тысячах погибших на войне с Россией украинских военных являются завышенными, считает народный депутат от партии "Голос", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки полковник СБУ Роман Костенко.

Источник: офицер в эфире "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я думаю, это преувеличенные данные. Однозначно. Те, что есть. Именно, если мы говорим о погибших, те что у нас признаны...

Реклама:

Если брать прошлые два года, то у нас где-то примерно одинаково было по 19 тысяч. И это считалось только те, кто официально были, выданы свидетельства о смерти. Мы знаем, что есть еще люди, которые являются без вести пропавшими. Я думаю, что здесь примерно посчитали ту же самую цифру. Непосредственно у меня нет самых точных данных, чтобы сказать, что эти данные являются на 100 процентов верными. Я думаю, что они являются приблизительными (здесь речь идет о 50 тысячах - ред.)".

Детали: По мнению Костенко, и число в 50 тысяч погибших может быть завышенным или приблизительным, хотя отмечает, что точной информации об украинских потерях он не имеет.

Относительно того, сможет ли Украина продолжать обороняться, несмотря на потери, нардеп считает, что мобилизационный ресурс в стране есть. По его словам, все зависит от способности государства провести мобилизацию и вызовов, которые будет ставить Россия.

РЕКЛАМА:

Прямая речь: "Это будет зависеть от того, какие боевые действия против нас будет вести Российская Федерация, как нам будет нужно реагировать непосредственно на то, что делает Россия. Если Россия будет проводить мобилизацию, нам надо будет тоже проводить мобилизацию и брать мобилизационный ресурс. Он есть. У нас солдаты, у нас есть люди, которые могут воевать. Они просто на данный момент не хотят идти в армию".

Что предшествовало: Газета The Wall Street Journal обнародовала свою оценку, согласно которой, общие потери военных России и Украины с начала полномасштабного вторжения РФ в 2022 году могли превысить миллион.

потери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский о новых ядерных угрозах Путина: Он любит жизнь, должен бояться использовать это оружие

Израиль ликвидировал еще одного командира "Хезболлы", таким образом уничтожив почти все их руководство

обновлено от 10:48В Запорожье завершили поисковые работы - 16 раненых

фото, видеоПо меньшей мере 100 человек погибли из-за наводнений в Непале

Уволили комбрига 72 ОМБр, которая защищает Угледар

Над Украиной сбили 15 из 22 "Шахедов"

Все новости...
потери в войне
ВСУ за сутки обезвредили 1 130 оккупантов и 6 танков
Общие потери Украины и России в войне достигли миллиона военных - WSJ
Потери РФ в войне перевалили за 635 тысяч в живой силе
Последние новости
18:16
Нацбанк третью неделю не покупает валюту
18:00
футзалЧетвертьфинал чемпионата мира: Украина – Венесуэла. ОНЛАЙН
17:49
Зеленский заявил, что настроен более позитивно относительно разрешения США на удары вглубь РФ
17:28
видеоУкраинский фильм получил высшую награду кинофестиваля в Страсбурге
17:24
В Генштабе подтвердили поражение арсенала оружия с иранскими ракетами в Волгоградской области РФ
17:11
хоккей"Шторм" уверенно обыграл "Тризуб" и стал победителем Кубка Украины
16:59
Зеленский о новых ядерных угрозах Путина: Он любит жизнь, должен бояться использовать это оружие
16:48
Ученые попытаются создать искусственные солнечные затмения: как это будет происходить и зачем
16:48
Движение поездов к вокзалу в Запорожье, который обстреляли россияне, восстановлено
16:27
Онофрийчук выиграла бронзу на клубном чемпионате мира-2024
Все новости...
Реклама:
Реклама: