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Румыния просит у НАТО скоординированного ответа на залеты российских дронов и ракет

Иванна Костина, Евгений КизиловСреда, 18 сентября 2024, 18:47
Румыния просит у НАТО скоординированного ответа на залеты российских дронов и ракет
фото: Getty Images

Министр обороны Румынии Анджел Тилвар заявил, что необходим "решительный" ответ НАТО, поскольку страны "Бухарестской девятки" (В9) "глубоко обеспокоены" неоднократными залетами российских беспилотников и ракет в воздушное пространство Альянса.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Digi24

Детали: Министр обороны Румынии сделал заявления для прессы в среду после встречи министров обороны стран формата В9, которая проходила во Дворце парламента.

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По словам Тилвара, формат В9 "играет ключевую роль в формировании коллективного подхода восточного фланга НАТО".

Тилвар подтвердил, что ситуация с безопасностью в Черноморском регионе остается "тревожной", и в этом смысле он упомянул о "постоянно меняющемся комплексе угроз", порожденных, главным образом, агрессивными действиями России: гибридной тактикой, такой как дезинформация, кибератаки и непрерывные усилия по дестабилизации Черноморского региона, а также всего восточного фланга НАТО.

"Страны В9 глубоко обеспокоены неоднократными вторжениями российских беспилотников и ракет в воздушное пространство НАТО, в Польше, Румынии, Латвии, а также эскалацией напряженности вдоль границ НАТО.

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Именно поэтому необходим решительный и скоординированный ответ на уровне Альянса, а также скорейшая имплементация ротационной модели интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны НАТО", – заявил Анджел Тилвар.

По его словам, на встрече обсуждалась координация, связанная с поддержкой Украины, "чтобы украинские вооруженные силы имели необходимые ресурсы для фронта". В то же время он призвал поддержать интеграцию Республики Молдова в ЕС, что является "инвестицией в безопасность Черноморского региона и Европы".

Напомним, что ранее в сентябре в Латвии зафиксировали падение российского военного беспилотника на территории страны.

По предварительным данным, дрон залетел с территории Беларуси и был оснащен взрывчаткой.

После этого, а также очередного падения российских дронов в Румынии в НАТО снова начали дискуссию о том, как нужно реагировать на подобные инциденты в своем воздушном пространстве.

РумынияНАТОРосcиябеспилотники
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