Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе, когда тот прибудет на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

Детали: В ответ на вопрос журналистов, проведет ли он встречу с Зеленским, Трамп ответил: "Наверное, да".

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Никаких подробностей Трамп не сообщил.

Напомним: