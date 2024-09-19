Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе
Четверг, 19 сентября 2024, 01:07
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе, когда тот прибудет на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Источник: Reuters
Детали: В ответ на вопрос журналистов, проведет ли он встречу с Зеленским, Трамп ответил: "Наверное, да".
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Никаких подробностей Трамп не сообщил.
Напомним:
- Зеленский заявил, что хочет представить мирный план президенту США Джо Байдену, кандидатам в президенты Камале Харрис и Трампу.
- Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября.
- Зеленский еще в конце августа заявил, что в сентябре в дни Генассамблеи ООН он может провести встречу с президентом США Джо Байденом.