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Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе

Алена ИвашкивЧетверг, 19 сентября 2024, 01:07
Трамп заявил, что может встретиться с Зеленским на следующей неделе
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с президентом Владимиром Зеленским на следующей неделе, когда тот прибудет на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Источник: Reuters

Детали: В ответ на вопрос журналистов, проведет ли он встречу с Зеленским, Трамп ответил: "Наверное, да".

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Никаких подробностей Трамп не сообщил.

Напомним:

  • Зеленский заявил, что хочет представить мирный план президенту США Джо Байдену, кандидатам в президенты Камале Харрис и Трампу. 
  • Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября.
  • Зеленский еще в конце августа заявил, что в сентябре в дни Генассамблеи ООН он может провести встречу с президентом США Джо Байденом.

ТрампЗеленскийСША
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