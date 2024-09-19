В ООН приняли резолюцию: Израиль должен выйти из оккупированных палестинских территорий

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций 18 сентября приняла резолюцию, в которой требует от Израиля выйти из оккупированных палестинских территорий в течение 12 месяцев.

Источник: ООН в Х

Детали: В резолюции Израиль призывают "немедленно прекратить свое незаконное присутствие на оккупированной палестинской территории в течение следующих 12 месяцев".

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За резолюцию проголосовали 124 страны, воздержались 43 (среди них Украина), против было 14 государств, в том числе сам Израиль и его ведущий союзник США.