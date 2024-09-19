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ISW: Удары по тыловым объектам в России подрывают способность оккупантов наступать

Алена ИвашкивЧетверг, 19 сентября 2024, 04:37
ISW: Удары по тыловым объектам в России подрывают способность оккупантов наступать
скриншот видео взрывов в Торопце

Продолжение украинских ударов по тыловым российским логистическим объектам кроме уничтожения запасов боеприпасов и самих объектов приведет к более широкому оперативному давлению на российских военных.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские войска будут иметь материальную базу, возможности и разрешение на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам материально-технического обеспечения и поддержки на территории России.

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Аналитики института напомнили, что летом 2022 года украинские войска осуществили серию ударов HIMARS по российским складам боеприпасов по всей оккупированной Украине, что заставило российские войска рассредоточить склады боеприпасов и снизило эффективность российской логистики на то время.

Дословно: "Повторные удары по складам боеприпасов на территории России, которые вызовут подобные удару в Торопце убытки, могут заставить российское военное командование принять аналогичное решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в России для смягчения последствий таких ударов.  

Российские войска, возможно, не устранили уязвимые места на многих объектах материально-технического обеспечения в России из-за пространства укрытия, которое создали ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, хотя объект в Торопце не находится в пределах досягаемости западных систем, обстреливаемых из Украины. 

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Снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния может позволить украинским войскам более эффективно использовать такие российские уязвимости".

Еще детали: В ISW также отметили, что в июле 2024 года украинские войска нанесли удар по еще одному российскому складу боеприпасов вблизи Сергеевки, Воронежская область, и дальнейшие украинские удары по российским складам боеприпасов и ракет также могут уничтожить значительную часть российских материальных запасов. 

Ключевые выводы ISW за 18 сентября:

  • 18 сентября украинские войска нанесли успешный удар с беспилотника по российскому складу ракет и боеприпасов вблизи Торопца, Тверская область.
  • Дальнейшие украинские удары по тыловым российским логистическим объектам на территории России будут создавать более широкое оперативное давление на российских военных, кроме отдельного уничтожения запасов боеприпасов и логистических объектов.
  • Российские власти арестовали начальника бронетанковой службы Центрального военного округа (ЦВО) 18 сентября по подозрению в получении крупной взятки, что стало еще одним коррупционным делом против высокопоставленного российского военного чиновника с момента назначения Андрея Белоусова министром обороны России в мае 2024 года.
  • Неудачное вооруженное нападение на несколько офисов крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries в Москве подчеркивает хрупкость внутренней стабильности в России.
  • Армянские официальные лица продолжают критиковать возглавляемую Россией Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на фоне ухудшения двусторонних отношений между Арменией и Россией.
  • Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова осудила Израиль за одновременный подрыв тысяч пейджеров, принадлежащих членам ливанской Хезболлы (ЛХ), в Ливане и Сирии 17 сентября, что свидетельствует о дальнейшей риторической приверженности России к иранской "Оси сопротивления" против Израиля.
  • Украинские войска недавно продвинулись вперед на Курской дуге.
  • Российские войска восстановили позиции на Курской дуге.
  • Российские войска недавно продвинулись вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, в пределах Торецка, к востоку и юго-востоку от Покровска, к юго-западу от Донецка и на востоке Запорожской области.
  • Российская Государственная Дума объявила 18 сентября, что одобрила в первом чтении законопроект, который предлагает освободить российских военнослужащих, служащих в Украине, от уголовного наказания, связанного с делами, которые активно рассматриваются в российских судах.

ISWРосcиявойна
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