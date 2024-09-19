ISW: Удары по тыловым объектам в России подрывают способность оккупантов наступать

Продолжение украинских ударов по тыловым российским логистическим объектам кроме уничтожения запасов боеприпасов и самих объектов приведет к более широкому оперативному давлению на российских военных.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Украинские удары по объектам на территории России могут повлиять на наступательные операции на всем театре боевых действий в Украине, если украинские войска будут иметь материальную базу, возможности и разрешение на проведение масштабной кампании по нанесению ударов по объектам материально-технического обеспечения и поддержки на территории России.

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Аналитики института напомнили, что летом 2022 года украинские войска осуществили серию ударов HIMARS по российским складам боеприпасов по всей оккупированной Украине, что заставило российские войска рассредоточить склады боеприпасов и снизило эффективность российской логистики на то время.

Дословно: "Повторные удары по складам боеприпасов на территории России, которые вызовут подобные удару в Торопце убытки, могут заставить российское военное командование принять аналогичное решение о реорганизации и рассредоточении систем поддержки и логистики в России для смягчения последствий таких ударов.

Российские войска, возможно, не устранили уязвимые места на многих объектах материально-технического обеспечения в России из-за пространства укрытия, которое создали ограничения на использование Украиной оружия, предоставленного Западом, хотя объект в Торопце не находится в пределах досягаемости западных систем, обстреливаемых из Украины.

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Снятие ограничений на использование западных систем и дальнейшее развитие собственного потенциала Украины по нанесению ударов на большие расстояния может позволить украинским войскам более эффективно использовать такие российские уязвимости".

Еще детали: В ISW также отметили, что в июле 2024 года украинские войска нанесли удар по еще одному российскому складу боеприпасов вблизи Сергеевки, Воронежская область, и дальнейшие украинские удары по российским складам боеприпасов и ракет также могут уничтожить значительную часть российских материальных запасов.

Ключевые выводы ISW за 18 сентября: