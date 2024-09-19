Враг второй раз за ночь ударил по Харькову
Четверг, 19 сентября 2024, 05:11
Около 5 утра 19 сентября российские оккупанты ударили по Харькову тремя управляемыми авиабомбами.
Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram
Прямая речь: "Опять удар по городу. На этот раз предварительно тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны".
Реклама:
Дополнено: Терехов сообщил, что одно из попаданий случилось между школой и детсадом в Индустриальном районе. Информации о пострадавших нет.
Второе попадание КАБа произошло возле депо в Салтовском районе города. Без пострадавших.
Возле обоих мест попаданий выбиты окна домов.
РЕКЛАМА:
Предыстория:
- В ночь на 19 сентября в Харькове прогремела серия взрывов. Удары произошли в Шевченковском районе города.
- Уничтожены два частных дома, загорелись хозяйственные постройки и лесистая местность площадью около тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.