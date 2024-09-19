Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Враг второй раз за ночь ударил по Харькову

Алена ИвашкивЧетверг, 19 сентября 2024, 05:11
Враг второй раз за ночь ударил по Харькову
фото иллюстративное

Около 5 утра 19 сентября российские оккупанты ударили по Харькову тремя управляемыми авиабомбами.

Источник: мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram

Прямая речь: "Опять удар по городу. На этот раз предварительно тремя КАБами. Возможны повторные прилеты. Будьте осторожны".

Реклама:

Дополнено: Терехов сообщил, что одно из попаданий случилось между школой и детсадом в Индустриальном районе. Информации о пострадавших нет.

Второе попадание КАБа произошло возле депо в Салтовском районе города. Без пострадавших.

Возле обоих мест попаданий выбиты окна домов.

РЕКЛАМА:

Предыстория:

  • В ночь на 19 сентября в Харькове прогремела серия взрывов. Удары произошли в Шевченковском районе города. 
  • Уничтожены два частных дома, загорелись хозяйственные постройки и лесистая местность площадью около тысячи квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

Харьков
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируют

инфографикаНа Украину надвигается осенний холод

Зеленский о новых ядерных угрозах Путина: Он любит жизнь, должен бояться использовать это оружие

Израиль ликвидировал еще одного командира "Хезболлы", таким образом уничтожив почти все их руководство

обновлено от 10:48В Запорожье завершили поисковые работы - 16 раненых

фото, видеоПо меньшей мере 100 человек погибли из-за наводнений в Непале

Все новости...
Харьков
В Харькове прогремели взрывы: есть попадания
Армия РФ ударила по Харькову: пострадали 7 человек, среди них – 4 спасателей
Удар по Харькову 15 сентября: госпитализированы 14 человек, один ребенок - в тяжелом состоянии
Последние новости
20:21
Зеленский рассказал о подготовке к «Рамштайн»: Должны определиться, как усилить давление на РФ
20:06
ПриватБанк продал 245 заправок, которые ранее контролировал Коломойский
20:00
Что такое витилиго и безопасны ли белые пятна на теле: объяснение
19:55
Израиль ударил по морскому порту в Йемене, который контролируют хуситы
19:24
В понедельник отключений электроэнергии не прогнозируют
19:17
инфографикаПо прогнозам впервые в истории выборы в Австрии выиграли ультраправые
18:53
инфографикаНа Украину надвигается осенний холод
18:31
документыНавального могли отравить и пытались это скрыть - журналисты нашли документы
18:23
фотоИмеет площадь 2000 квадратных метров: в Луцке презентовали самую большую картину в Украине
18:16
Нацбанк третью неделю не покупает валюту
Все новости...
Реклама:
Реклама: