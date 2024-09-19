В России арестовали военного начальника, который отвечал за ремонт танков

Российские власти арестовали начальника бронетанковой службы Центрального военного округа 18 сентября по подозрению в получении крупной взятки.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Следственный комитет России объявил 18 сентября, что возбудил дело против начальника бронетанковой службы КБМ Дениса Путилова за получение взятки в размере 10 миллионов рублей ($107 000) в обмен на выдачу контрактов на ремонт и обслуживание военной техники предпринимателю по фамилии Чудинов.

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На территории ЦВО дислоцируется 90-я танковая дивизия России, и Путилов, скорее всего, имел непосредственное отношение к надзору за ремонтом и обслуживанием танков и другой бронетехники, которую 90-я танковая дивизия использует в боевых действиях в Украине.

В ISW отметили, что с начала пребывания Белоусова на посту министра обороны в мае 2024 года такие коррупционные дела против чиновников Министерства обороны (МО) России значительно участились, как результат очевидного стремления Белоусова искоренить коррупцию и решить проблемы неэффективного управления, которые поразили МО во времена бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Дословно: "Связи Путилова с Шойгу остаются невыясненными на момент написания этой публикации, но его арест свидетельствует о том, что Белоусов пытается расправиться с коррумпированными и неэффективными чиновниками, которые отвечают за содержание российских военных активов, в частности, дефицитной бронетехники".