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В России арестовали военного начальника, который отвечал за ремонт танков

Алена ИвашкивЧетверг, 19 сентября 2024, 05:43
В России арестовали военного начальника, который отвечал за ремонт танков
Танк Т-72, фото: Википедия

Российские власти арестовали начальника бронетанковой службы Центрального военного округа 18 сентября по подозрению в получении крупной взятки.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Следственный комитет России объявил 18 сентября, что возбудил дело против начальника бронетанковой службы КБМ Дениса Путилова за получение взятки в размере 10 миллионов рублей ($107 000) в обмен на выдачу контрактов на ремонт и обслуживание военной техники предпринимателю по фамилии Чудинов. 

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На территории ЦВО дислоцируется 90-я танковая дивизия России, и Путилов, скорее всего, имел непосредственное отношение к надзору за ремонтом и обслуживанием танков и другой бронетехники, которую 90-я танковая дивизия использует в боевых действиях в Украине

В ISW отметили, что с начала пребывания Белоусова на посту министра обороны в мае 2024 года такие коррупционные дела против чиновников Министерства обороны (МО) России значительно участились, как результат очевидного стремления Белоусова искоренить коррупцию и решить проблемы неэффективного управления, которые поразили МО во времена бывшего министра обороны Сергея Шойгу.

Дословно: "Связи Путилова с Шойгу остаются невыясненными на момент написания этой публикации, но его арест свидетельствует о том, что Белоусов пытается расправиться с коррумпированными и неэффективными чиновниками, которые отвечают за содержание российских военных активов, в частности, дефицитной бронетехники".

Росcиявойна
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