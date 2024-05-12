Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Путин нашел замену Шойгу, а тот стал секретарем Совбеза

Катерина ТищенкоВоскресенье, 12 мая 2024, 21:19
Путин нашел замену Шойгу, а тот стал секретарем Совбеза
Андрей Белоусов, фото РИА Новости

Российский правитель Владимир Путин предлагает назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.

Источник: Совет Федерации РФ, РИА Новости

Детали: В Совет Федерации поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

Реклама:

В частности, министром обороны Путин предлагает назначить Белоусова Андрея Рэмовича, который был первым заместителем председателя правительства РФ.

С 2012 года должность министра обороны России занимает Сергей Шойгу.

В то же время, как сообщает РИА Новости, Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ, а предыдущего секретаря Совбеза Николая Патрушева уволил "в связи с переходом на другую работу".

ВИДЕО ДНЯ

Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, потому что "ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей".

При этом Шойгу, по словам Пескова, будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, чтобы вписать экономику силового блока в экономику страны.

Песков также сообщил, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов продолжит свою деятельность, "здесь пока изменений не предусматривается".

И.о. руководителей других силовых ведомств страны-агрессора - МЧС, МВД, Минюста, СВР, ФСБ и Росгвардии - свои посты сохранят.

Справка: Андрею Белоусову 65 лет. В 2012-13 годах он занимал должность министра экономического развития РФ, с 2013 по 2020 был помощником президента, а с января 2020 года – первым заместителем председателя правительства. Также является председателем совета директоров ОАО "Российские железные дороги".

Белоусов с 2022 года находится под персональными санкциями Украины как чиновник высокого ранга и член ближайшего окружения Путина из-за полномасштабного вторжения России в Украину, под персональными санкциями Евросоюза за призыв к российским олигархам продолжить сотрудничество с подсанкционными российскими банками и поддержку оккупации Крыма, в санкционном списке США против финансового сектора России. Также включен в санкционные списки Японии, Канады, Великобритании и Австралии.

Предыстория:

  • 10 мая самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уволил с должности начальника Генерального штаба Вооруженных сил страны Виктора Гулевича.
  • 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженных сил и назначил на эту должность Александра Сырского.

Темы: Путин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб: На Покровском направлении на отдельных участках ситуация требует от ВСУ "проведение маневра"

Еврокомиссия анонсировала в июле первую выплату сверхприбылей от замороженных активов РФ

Журналистская премия имени Георгия Гонгадзе объявила лауреата

В "Укрэнерго" рассказали, как будут действовать графики отключения света 22 мая

Силы обороны поразили в Севастополе ракетный корабль РФ "Циклон" - Генштаб

ЕС подписал соглашение по безопасности с Молдовой

Все новости...
Путин
Президент Европарламента о "переизбрании" Путина: Не вижу здесь легитимности
Никому не позволим угрожать нам: Путин на параде намекнул на готовность применить ядерное оружие
ЦИК Украины разъяснила, почему Путин нелегитимен
Последние новости
01:25
Враг ударил "Шахедами" по энергетическим объектам Шостки и Конотопа
01:06
В "Укрэнерго" призвали украинцев учиться жить с отключениями света
00:39
На Полтавщине был слышен взрыв
00:16
ДТЭК: Выделенные лимиты потребления электроэнергии в Киеве на завтра обеспечат 73% потребностей
23:56
Новости экономика 21 мая: "посильный тариф" на электричество для населения, исторический минимум гривны
23:43
Генштаб: На Покровском направлении на отдельных участках ситуация требует от ВСУ "проведение маневра"
23:37
"Я мечтаю дожить до обмена внука". История семьи азовца, которая 2 года ждет его из плена
23:21
Правительство уволило одного заместителя министра энергетики и назначило другого
23:09
обновляетсяРоссияне запустили ударные БПЛА с нескольких направлений
22:47
Еврокомиссия анонсировала в июле первую выплату сверхприбылей от замороженных активов РФ
Все новости...
Реклама:
Реклама: