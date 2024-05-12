Путин нашел замену Шойгу, а тот стал секретарем Совбеза

Российский правитель Владимир Путин предлагает назначить первого вице-премьера Андрея Белоусова министром обороны вместо Сергея Шойгу.

Источник: Совет Федерации РФ, РИА Новости

Детали: В Совет Федерации поступили предложенные Путиным кандидатуры на должности руководителей ряда федеральных министерств и ведомств.

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В частности, министром обороны Путин предлагает назначить Белоусова Андрея Рэмовича, который был первым заместителем председателя правительства РФ.

С 2012 года должность министра обороны России занимает Сергей Шойгу.

В то же время, как сообщает РИА Новости, Путин назначил Шойгу секретарем Совбеза РФ, а предыдущего секретаря Совбеза Николая Патрушева уволил "в связи с переходом на другую работу".

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Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков заявил, что Путин принял решение, чтобы Минобороны РФ возглавил гражданский человек, потому что "ведомство должно быть открыто для инноваций и передовых идей".

При этом Шойгу, по словам Пескова, будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, чтобы вписать экономику силового блока в экономику страны.

Песков также сообщил, что начальник генштаба РФ Валерий Герасимов продолжит свою деятельность, "здесь пока изменений не предусматривается".

И.о. руководителей других силовых ведомств страны-агрессора - МЧС, МВД, Минюста, СВР, ФСБ и Росгвардии - свои посты сохранят.

Справка: Андрею Белоусову 65 лет. В 2012-13 годах он занимал должность министра экономического развития РФ, с 2013 по 2020 был помощником президента, а с января 2020 года – первым заместителем председателя правительства. Также является председателем совета директоров ОАО "Российские железные дороги".

Белоусов с 2022 года находится под персональными санкциями Украины как чиновник высокого ранга и член ближайшего окружения Путина из-за полномасштабного вторжения России в Украину, под персональными санкциями Евросоюза за призыв к российским олигархам продолжить сотрудничество с подсанкционными российскими банками и поддержку оккупации Крыма, в санкционном списке США против финансового сектора России. Также включен в санкционные списки Японии, Канады, Великобритании и Австралии.

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