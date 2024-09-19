Bloomberg: Харрис планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне
Четверг, 19 сентября 2024, 06:33
Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе.
Источник: Bloomberg со ссылкой на информаторов
Детали: По информации собеседников издания, Зеленский также хочет встретиться с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке на полях недели Генассамблеи ООН, которая состоится с 24 по 30 сентября.
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Напомним:
- 18 сентября кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что может провести встречу с Зеленским на следующей неделе, когда тот прибудет на заседание Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
- Зеленский заявил, что хочет представить мирный план Байдену, Харрис и Трампу.
- Президент Украины еще в конце августа заявил, что в сентябре в дни Генассамблеи ООН он может провести встречу с Байденом.
- Зеленский выступит на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября.