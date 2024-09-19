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Bloomberg: Харрис планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне

Алена ИвашкивЧетверг, 19 сентября 2024, 06:33
Bloomberg: Харрис планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне
Камала Харрис и Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе.

Источник: Bloomberg со ссылкой на информаторов

Детали: По информации собеседников издания, Зеленский также хочет встретиться с президентом США Джо Байденом в Нью-Йорке на полях недели Генассамблеи ООН, которая состоится с 24 по 30 сентября.

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