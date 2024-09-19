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Силы ПВО сбили все запущенные по Украине «Шахеды» и управляемую авиационную ракету

Станислав ПогориловЧетверг, 19 сентября 2024, 08:38
Силы ПВО сбили все запущенные по Украине «Шахеды» и управляемую авиационную ракету
фото: инфографика воздушных сил

Ночью 19 сентября Противовоздушная оборона сбила над Украиной 42 ударных БпЛА типа "Shahed", а также управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Дословно: "Оккупанты ударили по Харьковщине тремя зенитными управляемыми ракетами С-300/С-400 из Белгородской области, одной управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области, а также 42 ударными БпЛА типа „Shahed" (районы пусков: Приморско-Ахтарск, Курск - РФ)".

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Детали: Сообщается, что воздушное нападение противника отражали авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы и подразделения РЭБ Сил обороны Украины. В результате противовоздушного боя сбиты все 42 ударных БПЛА.

Также на восточном направлении было сбито управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Ровенской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Херсонской областях.

Воздушные силы ВСУракетный ударШахедвойна
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