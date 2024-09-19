Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Отримай персональний Сертифікат Клубу УП від

Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 130 солдат и 14 танков за сутки

Ирина БалачукЧетверг, 19 сентября 2024, 08:49
Генштаб обновил данные о потерях РФ: минус 1 130 солдат и 14 танков за сутки
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Силы обороны за минувшие сутки отминусовали 1 130 российских оккупантов и полторы сотни единиц вражеской техники.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 19.09.24 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава – около 638 140 (+1 130) человек,
  • танков – 8 705 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин – 17 093 (+13) ед,
  • артиллерийских систем – 18 177 (+23) ед,
  • РСЗО – 1189 (+1) ед,
  • средств ПВО – 947 (+0) ед,
  • самолетов – 369 (+0) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 417 (+63) ед,
  • крылатых ракет – 2 592 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 839 (+55) ед,
  • специальной техники – 3 109 (+0) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польша хочет обсудить эксгумации на Волыни в начале переговоров о вступлении Украины в ЕС

Сибига: В Будапеште отметили прогресс по решению вопроса нацменьшинств

В ЦИК объяснили, почему частично возобновили работу Государственного реестра избирателей

Минприроды объяснило причину задымления и ухудшения качества воздуха в Киеве

фотоВ Одессе на памятник Пушкину надели розовый пакет

Израиль готовится к наземному вторжению в Ливан – WSJ

Все новости...
Росcия
В России арестовали военного начальника, который отвечал за ремонт танков
ISW: Удары по тыловым объектам в России подрывают способность оккупантов наступать
Зеленский: Очень важный результат есть за прошедшую ночь на территории России
Последние новости
16:59
Россия планирует в октябре начать экспорт угля из оккупированного Донбасса – росСМИ
16:51
Cтендапер Сергей Чирков мобилизовался в ВСУ
16:43
Российский дрон атаковал энергетиков ДТЭК на Днепропетровщине
16:42
Генсек НАТО призвал не сокращать помощь Украине из-за ядерных угроз Путина
16:39
Школа офлайн: какие изменения ожидают учеников и учителей
16:39
видеоРоссийские войска атаковали дронами пригород Херсона: пятеро гражданских ранены
16:17
Ограничения на переводы "с карты на карту", новые налоги, отопительный сезон: что изменится в Украине с октября
16:13
Польша хочет обсудить эксгумации на Волыни в начале переговоров о вступлении Украины в ЕС
16:12
В День защитников и защитниц остановят движение в центре Киева
16:09
Норвежский бизнесмен выставил на продажу одну из самых больших коллекций Мунка
Все новости...
Реклама:
Реклама: