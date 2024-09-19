WSJ: Минобороны РФ давит на Путина, чтобы тот объявил новую волну мобилизации

По данным американского издания The Wall Street Journal, руководство Министерства обороны РФ продолжает давить на лидера России Владимира Путина с требованием объявить новую волну мобилизации, чтобы привлечь дополнительные войска и компенсировать потери Кремля на поле боя в Украине.

Источник: The Wall Street Journal со ссылкой на источник в Москве

Детали: Издание пишет, что в начале 2024 года руководство Минобороны РФ во главе с Сергеем Шойгу предлагало Путину провести мобилизацию перед его так называемой "инаугурацией", однако тот отказался, настаивая на использовании только добровольцев, которые подписывают контракты.

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В июле Путин попытался увеличить численность войска, удвоив единовременную выплату для новобранцев до 400 000 рублей, или примерно 4300 долларов.

Сейчас, как утверждает WSJ со ссылкой на источники, российское МО уже под управлением Белоусова снова испытывает проблемы с нехваткой живой силы, из-за чего Россия не может организовать крупное контрнаступление в Курской области.

"Все больше людей говорят, что мобилизация неизбежна", – сказал один из собеседников WSJ.

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The Wall Street Journal отмечает, что давление на проведение очередной волны мобилизации усиливается тем, что количество жертв войны в Украине достигло примерно одного миллиона.

Также издание отмечает, что в Кремле опасаются, что очередная мобилизация может нарушить баланс в восприятии войны российским обществом, создавая политические риски для Путина.

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