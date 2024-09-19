После обысков СБУ сообщила о подозрении архимандриту киевского монастыря УПЦ МП

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении клирику киевского монастыря УПЦ МП, который оправдывал войну РФ против Украины.

Источник: пресс-служба СБУ, собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

ФОТО, ПРЕДОСТАВЛЕННОЕ УП ИСТОЧНИКОМ

Детали: В сообщении спецслужбы не указано имя фигуранта, но по данным источника УП, речь идет о 39-летнем архимандрите Владимире (в миру Алексей Ракк), Свято-Введенского мужского монастыря УПЦ МП, где СБУ проводила обыски 18 сентября.

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По данным следствия, клирик в соцсетях оправдывал полномасштабную войну России против Украины и распространял фейки об общественно-политической ситуации в нашем государстве.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников.

Дословно СБУ: "Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Санкция инкриминируемой статьи Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание в виде 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества".