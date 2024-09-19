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Путин заявил о планах увеличить почти в 10 раз выпуск российских дронов в 2024 году

Валентина РоманенкоЧетверг, 19 сентября 2024, 16:51
Путин заявил о планах увеличить почти в 10 раз выпуск российских дронов в 2024 году
фото "РИА Новости"

Российский правитель Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ в 2023 году получили порядка 140 тысяч беспилотников различных типов, в этом году их выпуск планируется увеличить в десять раз.

Источник: Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения, цитирует российский "Интерфакс"

Прямая речь: "В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. Расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера.

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Ключевая задача - производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное производство такой перспективной техники".

 
фото "РИА Новости"

Детали: Путин выразился, что также необходимо создавать "заделы на будущее и уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра".

Он также заявил, что работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будут вестись на базе особых научно-производственных центров. "До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", - сказал глава Кремля.

ПутинбеспилотникиРосcиявойна
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