Путин заявил о планах увеличить почти в 10 раз выпуск российских дронов в 2024 году
Российский правитель Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы РФ в 2023 году получили порядка 140 тысяч беспилотников различных типов, в этом году их выпуск планируется увеличить в десять раз.
Источник: Путин на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения, цитирует российский "Интерфакс"
Прямая речь: "В текущем году выпуск беспилотников планируется увеличить в разы, ну а если сказать поточнее, практически в 10 раз. Расширяется линейка беспилотных систем и создаются безэкипажные катера.
Ключевая задача - производить широкую линейку воздушных беспилотных аппаратов, максимально быстро наладить серийное производство такой перспективной техники".
Детали: Путин выразился, что также необходимо создавать "заделы на будущее и уже сейчас прогнозировать, какие задачи будут решать беспилотники завтра".
Он также заявил, что работы по проектированию, испытанию и серийному выпуску беспилотников будут вестись на базе особых научно-производственных центров. "До 2030 года в разных регионах планируется создать 48 таких площадок", - сказал глава Кремля.