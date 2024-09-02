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Информационные манипуляции Кремля "смягчают внутреннюю усталость от войны" у россиян – ISW

Ольга ГлущенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 04:10
Информационные манипуляции Кремля смягчают внутреннюю усталость от войны у россиян – ISW
иллюстрация Getty Images

По мнению экспертов Института изучения войны (ISW), которые проанализировали опросы в РФ, операция Сил обороны в Курской области вызвала обеспокоенность у россиян, однако информационные операции Кремля "смягчают внутреннюю усталость от войны" и позволяют властям России выбирать стратегию ведения затяжной войны на истощение против Украины.

Источник: ISW

Детали: В отчете отмечают, что недавние российские внутренние опросы свидетельствуют о том, что операция Украины в Курской области еще не снизила уровень поддержки войны в Украине в России в краткосрочной перспективе, и что поддержка войны в России остается высокой с 2022 года.

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Российская социологическая организация "Левада-центр" опубликовала результаты ежемесячного опроса 30 августа и обнаружила, что около 78% респондентов поддерживают российские военные операции в Украине - это больше, чем 75% в июле 2024 года и 77% в июне 2024 года.

Эксперты сообщают, что опрос "Левада-центра" указывает на то, что самый низкий уровень поддержки россиянами войны в Украине был в феврале 2022 года, когда войну поддерживали 68% респондентов, и что поддержка войны среди респондентов не опускается ниже 70% с марта 2022 года.

В августе 2024 года "Левада-центр" также спросил респондентов об украинской операции в Курской области и обнаружил, что 91% респондентов обеспокоен украинскими военными операциями на российской территории.

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Кроме того, "Левада-центр" сообщил, что 57% респондентов не ожидают второй волны мобилизации, а 60% не видят необходимости в проведении второй волны мобилизации в ближайшие месяцы - оба показателя снизились с 65% и 69% соответственно.

Дословно: "Данные опроса "Левада-центра" указывают на то, что отказ Кремля полностью перевести российское общество в целом на военные рельсы и продолжающиеся внутренние информационные операции Кремля, направленные на нормализацию войны в российском обществе, пока смягчают внутреннюю усталость от войны, и что украинская операция в Курской области не изменила этих настроений.

Тот факт, что российское общество в целом не испытывает усталости от войны, вероятно, придает Кремлю гибкости в выборе стратегии ведения затяжной войны на истощение против Украины".

Ключевые выводы ISW за 1 сентября:

  • По сообщениям, в ночь с 31 августа на 1 сентября украинские войска провели крупнейшую серию ударов с беспилотников по целям на территории России.
  • Украинские войска продолжали наступательные действия в Курской области 1 сентября, но никаких подтверждений продвижения украинских войск не поступало.
  • Недавние российские внутренние опросы свидетельствуют о том, что украинская операция в Курской области еще не привела к снижению внутренней поддержки войны в Украине в краткосрочной перспективе, и что поддержка войны в России остается высокой с 2022 года.
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил на пресс-конференции 31 августа, что "Армения заморозила свое участие в ОДКБ", после фактического воздержания от участия в ОДКБ в течение почти года.
  • Недавно российские войска продвинулись на север от Харькова, на юго-восток от Купянска, на юго-восток от Покровска и на юго-запад от Донецка.

ISWвойнаРосcия
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