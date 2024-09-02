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Горели здания, авто, предприятие, котельная, три человека пострадали – Кличко о последствиях атаки на Киев

Ирина БалачукПонедельник, 2 сентября 2024, 07:11
Горели здания, авто, предприятие, котельная, три человека пострадали – Кличко о последствиях атаки на Киев
Фото ГСЧС

Три человека пострадали, горели 4 авто, котельная, предприятие, нежилые здания в 3 районах Киева в результате российского ракетного удара 2 сентября.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко и КГВА в Telegram

Прямая речь Кличко: "Утром 2 сентября Россия в очередной раз осуществила ракетную атаку на Киев. Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах.

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По состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых – одного из них госпитализировали (позже стало известно о трех пострадавших – ред.)". 

 
Фото ГСЧС

Детали: По предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля, сейчас пожар ликвидировали.

Также горело двухэтажное нежилое здание, повреждены МАФы возле станции метро "Святошин" и окна здания станции метрополитена. Станция работает.

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Фото ГСЧС

В Голосеевском районе поврежден корпус котельной, пожар уже потушили.

 
Фото ГСЧС

В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий.

"Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Все экстренные службы работают на местах", – подытожил городской голова.

 
Фото ГСЧС

Обновлено: Позже начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на 10:20 известно о трех пострадавших в результате утренней ракетной атаки на столицу.

"Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Два человека госпитализированы в медицинские учреждения столицы", – сообщил он.

Кличко добавил, что в результате ракетной атаки повреждены окна в двух школах в Шевченковском и Святошинском районах.

"Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения. Учебный процесс в этих школах начался", – подытожил городской голова.

Предыстория:

Киевракетный удар
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