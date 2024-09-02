Горели здания, авто, предприятие, котельная, три человека пострадали – Кличко о последствиях атаки на Киев
Три человека пострадали, горели 4 авто, котельная, предприятие, нежилые здания в 3 районах Киева в результате российского ракетного удара 2 сентября.
Источник: мэр столицы Виталий Кличко и КГВА в Telegram
Прямая речь Кличко: "Утром 2 сентября Россия в очередной раз осуществила ракетную атаку на Киев. Экстренные службы работают в Святошинском, Голосеевском и Шевченковском районах.
По состоянию на 06:25 к медикам за помощью обратились двое взрослых – одного из них госпитализировали (позже стало известно о трех пострадавших – ред.)".
Детали: По предварительной информации, в Святошинском районе на одном из мест падения обломков горели 4 автомобиля, сейчас пожар ликвидировали.
Также горело двухэтажное нежилое здание, повреждены МАФы возле станции метро "Святошин" и окна здания станции метрополитена. Станция работает.
В Голосеевском районе поврежден корпус котельной, пожар уже потушили.
В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий.
"Ликвидация последствий вражеской атаки продолжается. Все экстренные службы работают на местах", – подытожил городской голова.
Обновлено: Позже начальник КГВА Сергей Попко сообщил, что по состоянию на 10:20 известно о трех пострадавших в результате утренней ракетной атаки на столицу.
"Одному человеку оказали медицинскую помощь на месте. Два человека госпитализированы в медицинские учреждения столицы", – сообщил он.
Наслідки ракетного удару по Святошинському району Києва. Відео Суспільного pic.twitter.com/wcs2Th2pUv— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2024
Кличко добавил, что в результате ракетной атаки повреждены окна в двух школах в Шевченковском и Святошинском районах.
"Коммунальщики оперативно ликвидируют повреждения. Учебный процесс в этих школах начался", – подытожил городской голова.
Предыстория:
- Утром 2 сентября в Киеве и области работала ПВО, зафиксированы падения обломков, есть пострадавший.
- По данным КГВА, россияне атаковали столицу, применив более 10 крылатых ракет, около 10 баллистических и ударный беспилотник.