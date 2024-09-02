На Полтавщине обломки беспилотника повредили промпредприятие – ОВА
Понедельник, 2 сентября 2024, 08:16
В результате падения обломков сбитого российского беспилотника на Полтавщине повреждены административное и производственное здания одного из промышленных предприятий.
Источник: глава ОВА Филипп Пронин в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью россияне атаковали Полтавщину БПЛА... Обломками беспилотника было повреждено административное и производственное здания одного из промышленных предприятий области".
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Детали: По словам Пронина, обошлось без пострадавших.
Предыстория:
- Вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине несколько групп ударных БПЛА с южного направления.
- На рассвете 2 сентября в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу из-за ракетной угрозы; впоследствии она охватила всю Украину.