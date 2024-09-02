На Полтавщине обломки беспилотника повредили промпредприятие – ОВА

Последствия российских ударов в Полтавской области. Фото иллюстративное из Telegram ГСЧС

В результате падения обломков сбитого российского беспилотника на Полтавщине повреждены административное и производственное здания одного из промышленных предприятий.

Источник: глава ОВА Филипп Пронин в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью россияне атаковали Полтавщину БПЛА... Обломками беспилотника было повреждено административное и производственное здания одного из промышленных предприятий области".

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Детали: По словам Пронина, обошлось без пострадавших.

Предыстория: