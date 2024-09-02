Во время ракетной атаки на Киев подвергся разрушениям Исламский культурный центр и мечеть
В результате ракетного удара по Киеву 2 сентября существенным разрушениям подверглось здание Исламского культурного центра и мечеть на его территории.
Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook
Прямая речь: "Сегодня утром в результате очередного массированного ракетного удара российских варваров по Киеву существенные разрушения нанесены зданию Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках)".
Детали: По его словам, зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт.
Заместитель муфтия мусульман Крыма, военный капеллан Сулейман Хайруллаев сообщил, что обошлось без человеческих жертв.
"Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла", - отметил Чубаров.
Предыстория:
- Утром 2 сентября в Киеве и области работала ПВО, зафиксированы падения обломков, есть пострадавший.
- По данным КГВА, россияне атаковали столицу, применив более 10 крылатых ракет, около 10 баллистических и ударный беспилотник.