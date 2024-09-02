Во время ракетной атаки на Киев подвергся разрушениям Исламский культурный центр и мечеть

В результате ракетного удара по Киеву 2 сентября существенным разрушениям подверглось здание Исламского культурного центра и мечеть на его территории.

Источник: председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook

Прямая речь: "Сегодня утром в результате очередного массированного ракетного удара российских варваров по Киеву существенные разрушения нанесены зданию Исламского культурного центра Духовного управления мусульман Автономной Республики Крым (мечеть на Нивках)".

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Детали: По его словам, зданию Исламского центра, особенно расположенной в нем мечети, потребуется ремонт.

Заместитель муфтия мусульман Крыма, военный капеллан Сулейман Хайруллаев сообщил, что обошлось без человеческих жертв.

"Еще одно свидетельство того, что Россия является страной абсолютного зла", - отметил Чубаров.

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