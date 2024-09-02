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"Ночь баллистики": ПВО уничтожила 22 ракеты РФ разного типа и 20 "Шахедов"

Валентина РоманенкоПонедельник, 2 сентября 2024, 09:28
Ночь баллистики: ПВО уничтожила 22 ракеты РФ разного типа и 20 Шахедов
иллюстрация Воздушных сил ВСУ

В ночь на 2 сентября Россия ударила по Украине 58 воздушными средствами, противовоздушная оборона уничтожила 9 баллистических ракет из 16, запущенных врагом, 13 крылатых ракет и 20 дронов-камикадзе.

Источник: пресс-служба Воздушных сил ВСУ в соцсетях

Детали: В ночь на понедельник российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киевской, Сумской и Харьковской областям, применив баллистические, крылатые и зенитные управляемые ракеты, также атаковали ударными БпЛА типа Shahed с южного направления.

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Отмечается, что радиотехническими войсками было обнаружено и осуществлено сопровождение 58 воздушных целей - 35 ракет различных типов и 23 ударных БПЛА:

- 16 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 из Брянской, Воронежской и Курской областей - РФ;

- 14 крылатых ракет Х-101 с самолетов Ту-95МС из воздушного пространства Волгоградской обл РФ;

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- 4 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400 из Белгородской обл РФ;

- 1 ракета неустановленного типа из Белгородской обл РФ;

- 23 ударные БпЛА Shahed-131/136 из Приморско-Ахтарска - РФ.

В результате боевой работы подразделениями зенитных ракетных войск, средствами радиоэлектронной борьбы Воздушных сил, а также расчетами мобильных огневых групп Сил обороны Украины сбито:

- 9 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23;

- 13 крылатых ракет Х-101;

- 20 ударных БпЛА Shahed-131/136.

Дословно: "Кроме того, в результате активного противодействия Сил обороны Украины, одна крылатая ракета Х-101 и три ударных БпЛА не достигли своих целей и были локально потеряны. Информация уточняется.

Боевая работа велась в Киевской, Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской и Запорожской областях".

Напомним: В результате ракетного удара по Киеву 2 сентября существенные разрушения претепело здание Исламского культурного центра и мечеть на его территории.

Утром 2 сентября в Киеве и области работала ПВО, было зафиксировано падение обломков, вспыхнули пожары, есть пострадавший.

ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУвойна
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