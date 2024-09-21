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Зеленский ожидает от Байдена "важных решений" для Украины, пока тот президент

Олег Павлюк, Роман ПетренкоСуббота, 21 сентября 2024, 13:02
Зеленский ожидает от Байдена важных решений для Украины, пока тот президент

Владимир Зеленский считает, что президент США Джо Байден может принять "важные решения" для усиления обороноспособности Украины до завершения своего срока.

Источник: Зеленский во время закрытой встречи с журналистами в пятницу, 20 сентября, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина"

Детали: Глава государства выразил убеждение, что Байден может "усилить Украину и принять важные решения для того, чтобы Украина стала сильнее и защитила свою независимость, пока он президент США".

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"Я считаю, это все же историческая миссия, по крайней мере в ракурсе Украины. Потому что есть у него своя жизнь и своя политическая карьера. Я не знаю, что для него самое главное. Я говорю только с точки зрения этой войны", – добавил Зеленский.

Он предположил, что такое решение Байдена "зависит от многих вещей", в частности того, прислушается ли он к аргументам Украины.

"У нас были некоторые решения в истории наших отношений с Байденом, были очень интересные и непростые диалоги. Он потом менял свое мнение", – сказал президент.

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Также Зеленский сказал, что хочет услышать мнение вице-президента и кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис относительно своего "плана победы".

Ожидается, что Зеленский представит подробную версию плана Байдену во время их встречи в Вашингтоне 26 сентября. Также он хочет ознакомить с ним кандидатов в президенты – Камалу Харрис и Дональда Трампа.

По информации Bloomberg, "план победы" предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Ранее глава государства говорил, что "план победы" рассчитан на решения, которые должны произойти в течение октября-декабря 2024 года.

ЗеленскийБайденпомощь Украине
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