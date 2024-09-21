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Россияне убили женщину и ранили еще 7 гражданских в Донецкой области

Катерина ТищенкоСуббота, 21 сентября 2024, 20:56
Россияне убили женщину и ранили еще 7 гражданских в Донецкой области
иллюстративное фото Anadolu via Getty Images

В результате вражеских обстрелов Донетчины в субботу погиб один гражданский человек, еще 7 получили ранения.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 21 сентября 2024 года российская армия обстреляла Краматорский, Покровский и Волновахский районы.

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Днем под прицел оккупантов попал поселок Алексеево-Дружковка. Войска государства-агрессора попали по предприятию, где травмирована 49-летняя сотрудница. У нее диагностирована рваная рана и перелом.

Кроме того, враг из реактивных систем залпового огня несколько раз нанес удары по с. Константинополь. Телесные повреждения получили две женщины в возрасте 63 и 80 лет и 53-летний мужчина. Пострадавшим оказана медицинская помощь. Также оккупанты атаковали, вероятно, ракетой "УМПБ Д-30 СН" с. Шахтерское. Осколочное ранение получил местный житель 77 лет.

Кроме этого, в течение часа ВС РФ обстреливали г. Курахово. Предварительно, использовав против гражданского населения управляемую авиационную бомбу и ствольную артиллерию. От попадания средств поражения погибла горожанка 57 лет, а двое родственников 64 и 65 лет получили акубаротравму и рваные раны".

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Детали: В населенных пунктах в результате обстрелов со стороны российских войск повреждены многоэтажные и частные дома, автотранспорт, торговый объект и линии электропередач.

Донецкая областьвойна
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