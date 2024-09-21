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Вражеские "Шахеды" залетели с севера и юга

Катерина ТищенкоСуббота, 21 сентября 2024, 22:43
Вражеские Шахеды залетели с севера и юга
иллюстрация Getty Images

В субботу вечером зафиксировано движение вражеских ударных беспилотников типа "Шахед" из Сумской области.

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: В 20:28 Воздушные силы сообщили о работе ПВО по ударному БпЛА.

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Впоследствии они сообщили, что "Шахеды" на Сумщине движутся на запад.

В 21:01 угроза применения ударных БпЛА была объявлена на Полтавщине.

По состоянию на 21:16 "Шахеды" на Полтавщине движутся на юг.

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В 22:08 угрозу применения ударных беспилотников объявили в Кировоградской и Черкасской областях, а затем - в Харьковской.

В 22:33 такая угроза была объявлена на Черниговщине.

В 22:41 Воздушные силы сообщили о первых ударных беспилотниках с юга - тревогу объявили на Херсонщине и Николаевщине.

По состоянию на 23:10: Киевская область - угроза применения ударных БпЛА.
"Шахеды" на Николаевщине - курсом на юго-запад.
"Шахеды" из Черкасской области - на Киевщину.
"Шахеды" на Полтавщине - курс юго-западный.

В 23:17 угроза ударных беспилотников была объявлена в Донецкой и Днепропетровской областях.

По состоянию на 23:21: Новая группа "Шахедов" на границе Херсонской и Николаевской областей.
"Шахеды" на юге Сумщины - курс юго-западный.

По состоянию на 23:39:
БпЛА на Черниговщине курсом на север. БпЛА на Сумщине, курс юго-западный. БпЛА на Полтавщине курсом на юг. БпЛА на Черкасщине и Кировоградщине, курс западный. БпЛА на юге Херсонщины и вдоль Николаевщины, курсом северо-западным.

В 23:53 воздушную тревогу объявили в Киеве. Воздушные силы сообщили о БпЛА на Киевщине в направлении Броваров и возможной работе ПВО.

В 00:07 Воздушные силы обновили траекторию движения беспилотников: 

  • Киевская область - облетает Киев со стороны Броваров.
  • "Шахеды" на Николаевщине курсом на юго-запад.
  • "Шахеды" в Черкасской области курс западный.
  • "Шахматы" в Кировоградской области курс северо-западный.
  • "Шахматы" на Полтавщине рассредоточены по всей области курс юго-западный.

В 00:10 угроза применения ударных БпЛА возникла в Житомирской и Винницкой областях.

беспилотники
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