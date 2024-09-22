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Две работницы шахты погибли из-за российского обстрела

Роман ПетренкоВоскресенье, 22 сентября 2024, 12:35
Две работницы шахты погибли из-за российского обстрела
фото иллюстративное: уп

Из-за обстрела россиянами территории шахты в Донецкой области возник пожар, есть погибшие.

Источник: Минэнерго

Детали: На момент инцидента в шахте находился 371 работник, все были выведены на поверхность.

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После обследования зданий обнаружены погибшими две работницы, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

Уточняется, что продукты горения в шахту не попадали.

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шахтыобстрел
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