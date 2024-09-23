Разведчики показали, как уничтожили российскую ПВО С-400

15-я бригада артрозведки "Черный лес" показала удачную работу по уничтожению российского зенитного ракетного комплекса большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф". Само событие произошло еще весной, но "Украинская правда" впервые публикует видео.

Источник: статья "Украинской правды": "Глаза богов. Как артрозведка ВСУ сделала прыжок к уничтожению "аналаговнета" и "С-400""

Детали: Командир взвода беспилотных авиационных комплексов 15-й бригады артроразведки "Черный лес" Константин рассказал, что найти российскую С-400 было нетрудно, сложно было ее поразить.

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Это связано с тем, что обычно "С-400" защищают несколькими менее мощными системами ПВО, которые должны уничтожать все разведывательные дроны.

По словам командира, они имели общее понимание, где в обороне врага могут быть пробелы. Но при этом не исключали, что россияне могли иметь какие-то комплексы РЭБа, о которых они перед вылетом даже не догадывались. Из-за этого с каждым километром полета дрона напряжение операторов росло.

Первый дрон, который летел, чтобы обнаружить С-400, россияне сбили.

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"Вообще-то посылать второй борт было тупым решением. Потому что если тебя сбили первый раз, то значит, враг работает в активном режиме. Вряд ли они такие сидят: "А, ну этот сбили, идем отдыхать". Шанс на такое минимальный, не более как случайность", – пояснил Константин.

Но, по его словам, экипаж таки принял это "тупое" решение, поднял в воздух второй самолет – и он прорвался, а пораженные и счастливые пилоты увидели на экране установки комплекса "С-400".

Прямая речь командира взвода БПАК: "В определенных районах есть "С-300" и "С-400", которые постоянно делают какие-то маневры, перемещения. А этих никто не трогал, они были достаточно далеко от линии фронта – и вообще расслабились.

Обычно россияне держат отдельно и пусковые, и радиолокационные станции, и командные пункты. А эти настолько обнаглели, что поставили все вместе. Мы смотрим на экран: "Да не может такого быть". Но это так. Поэтому нам не оставалось ничего, как одним ударом поразить весь дивизион".

Он добавил, что эта российская техника оказалась действительно неплохой: "С-400" смог даже перехватить какие-то ракеты, выпущенные по нему. Но остальные долетели и сожгли известный российский "аналоговнет".

Константин рассказал, что самолетик "чернолесцев" по дороге на базу оккупанты сбили из ЗРК "Панцирь".

"Жаль, что самолет сбили. Но он свою миссию осуществил. А эта история у нас не единственная. Мы уничтожали не только "С-400", но и "С-300" и "С-350", – подытожил командир взвода БПАК.