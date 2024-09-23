Россияне с нескольких направлений запустили ударные беспилотники

Вечером 23 сентября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники, в нескольких областях объявлена воздушная тревога.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 21:56 военные сообщили о БПЛА в Сумской области, на западе в направлении Черниговщины, на юге в направлении Полтавщины и Харьковщины также БПЛА на границе Полтавской и Черкасской областей, курс юго-западный.

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В 22:10 появилась информация о БПЛА на Херсонщине в направлении Николаевщины.

В 22:39 Воздушные силы написали о БпЛА в районе Черкасс, курс юго-западный.

В 22:45 сообщили об ударных БпЛА на границе Полтавской, Сумской и Черниговской областей; БпЛА на востоке Николаевщины, курс на север; БпЛА на Херсонщине, которые направляются на Николаевщину, курс северо-западный и новую группу ударных вражеских БпЛА из Курской области на Сумщине, курс юго-западный.

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В 22:48 воздушную тревогу объявили на Киевщине. Воздушные силы написали о скоростной цели на Черниговщине в направлении Киевской области.

В 22:56 на Киевщине и в ряде областей объявили отбой.

В 23:36 военные предупредили о группах ударных вражеских БпЛА на Сумщине в южной и центральной части, курсом на юго-запад (Полтавщина), в восточной части курс на запад (Черниговщина); БпЛА в районе Оржицы (Полтавщина) курсом на Черкассы и БпЛА на границе Николаевской и Кировоградской областей, курсом на северо-запад.

В 23:53 стало известно о новых группах ударных вражеских БпЛА на юге Николаевской области, курс на север. Также сообщили о БпЛА на Миргород с севера.