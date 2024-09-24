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Попытки блокировать вступление Украины в ЕС через Волынь вписываются в политику Путина – Дуда

Иванна Костина, Алена МазуренкоВторник, 24 сентября 2024, 09:22
Попытки блокировать вступление Украины в ЕС через Волынь вписываются в политику Путина – Дуда
Анджей Дуда. Фото ОПУ

Если кто-то говорит, что собирается заблокировать доступ Украины в Европейский Союз, он тем самым вписывается в политику Владимира Путина.

Источник: президент Польши Анджей Дуда в интервью Polsat News, "Европейская правда" со ссылкой на Rzeczpospolita

Детали: Президент заявил, что не хочет создавать точки напряжения между Варшавой и Киевом

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"Я пытался действовать таким образом, чтобы не создавать точек напряжения между Варшавой и Киевом, насколько это возможно (...). Это было нелегко, потому что между нами есть сложные темы.

Но я также обсуждал эти вопросы с президентом Зеленским, и лучшим примером этого было присутствие президента в Луцке, в годовщину Волынской резни", – сказал Дуда.

"В интересах Украины также найти взаимопонимание с нами по всем сложным вопросам, в том числе историческим. Помните, что украинцы имеют очень много проблем, связанных с прошлым Второй мировой войны", – добавил он.

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Анджея Дуду спросили о заявлении министра обороны Владислава Косиняка-Камыша, который отметил, что если вопрос Волыни не будет решен между Варшавой и Киевом, то, по его мнению, Украине нет места в Европейском Союзе.

Дуда заявил, что Путин напал на Украину, чтобы остановить ее интеграцию в ЕС.

"Если кто-то говорит в связи с этим, что он собирается заблокировать доступ Украины в Европейский Союз, то тем самым он вписывается в политику Владимира Путина. Ну, я не знаю, является ли это намерением тех, кто сейчас у власти", – отметил президент Польши.

"Я хотел бы знать, что конкретно имеют в виду министры, премьер-министры, когда делают такие заявления. Это сложные вопросы, в том числе и для самих украинцев, которые надо учитывать, которые годами замалчивались", – добавил он.

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш летом заявил, что Варшава не сможет согласиться на вступление Украины в ЕС до тех пор, пока страны не завершат споры вокруг событий на Волыни в годы Второй мировой войны.

Недавно стало известно, что польский МИД якобы планирует использовать евроинтеграционные стремления Украины как инструмент давления на Киев в ближайшие месяцы – в частности в вопросах эксгумаций жертв Волынской трагедии.

ДудаПольшаУкраинаЕС
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