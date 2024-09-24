Армия РФ убила мужчину и ранила еще 2 человек в Константиновке Донецкой области
Вторник, 24 сентября 2024, 13:37
Из-за утреннего российского обстрела Константиновки погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения.
Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин
Прямая речь: "Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести".
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Детали: Также оккупанты повредили 2 инфраструктурных объекта и хозяйственное помещение.
Предыстория:
- Два человека погибли и 18 получили ранения в результате российских обстрелов Донецкой области 23 сентября.