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Армия РФ убила мужчину и ранила еще 2 человек в Константиновке Донецкой области

Анастасия ПроцВторник, 24 сентября 2024, 13:37
Армия РФ убила мужчину и ранила еще 2 человек в Константиновке Донецкой области
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Из-за утреннего российского обстрела Константиновки погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Прямая речь: "Россияне сбросили на город две управляемые авиабомбы. Погиб 39-летний мужчина, еще двое получили ранения и находятся в состоянии средней тяжести".

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ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Детали: Также оккупанты повредили 2 инфраструктурных объекта и хозяйственное помещение.

 
ФОТО: ДОНЕЦКАЯ ОВА

Предыстория:

Донецкая областьобстрелжертвы
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