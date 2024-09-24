Публичная самоволка Гнездилова: в бригаде, где служит активист, назначили служебное расследование

Сергей Гнездилов. фото из его Facebook

В 56-й отдельной мотопехотной бригаде, где служит обьявивший о самоволке Сергей Гнездилов, назначили служебное расследование и заявили, что военный "совершил действия, которые содержат признаки уголовного преступления".

Источник: "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу бригады

Дословно бригады: "Военнослужащий 56 ОМПБр Сергей Гнездилов совершил действия, содержащие признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины (самовольное оставление воинской части или места службы военнослужащим, совершенное в условиях военного положения). По данному факту назначено служебное расследование и проводятся все предусмотренные законодательством процессуальные действия".

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Детали: Позиция командования воинской части остается неизменной - нулевая толерантность к совершению подобных поступков, добавили в пресс-службе.

Что предшествовало: 21 сентября военный написал в Facebook, что самовольно покинул часть, чтобы привлечь внимание к необходимости установить сроки службы для мобилизованных.

Этот поступок вызвал неоднозначную реакцию в обществе, мнения по этому поводу разделились.

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Справка: Сергей Гнездилов - украинский военный, общественный активист и участник российско-украинской войны. Он пошел добровольцем в Вооруженные силы Украины в 2019 году, взяв академотпуск во время обучения на кафедре журналистики во Львовской политехнике.

Гнездилов участвовал в боях в Донецкой области, включая Пески и Бахмут. Также он является основателем культурного фестиваля "ВиделкаFest" в своем родном городе Вилково Одесской области и ведущим подкаста от hromadske "++ подкаст".