В Украину из Беларуси залетела воздушная цель

Воздушные силы сообщили, что не скоростная воздушная цель залетела в Украину с территории Беларуси, на севере объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы в соцсетях, "Беларускі Гаюн"

Дословно ВС: "Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Беларуси, курс южный".

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Детали: Других деталей не приводится.

В 14.24 воздушную тревогу объявили в Киевской и Житомирской областях.

Обновлено: По данным мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", по предварительной информации, это учебно-боевой самолёт Як-130 ВВС РБ.

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В 14.46 Воздушные силы обновили сообщение фразой "Отбой угрозы".

При этом отметили, что в восточной части Киевской области присутствует ударный БпЛА, который летит юго-западным курсом.

В 15.19 объявили отбой угрозы ударного дрона.

В 17.27 Воздушные силы ВСУ заявили, что не установили нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси 24 сентября, вероятно, цель была ложной.