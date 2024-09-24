Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Украину из Беларуси залетела воздушная цель

Валентина РоманенкоВторник, 24 сентября 2024, 14:35
В Украину из Беларуси залетела воздушная цель
Як-130. иллюстративное фото из Википедии

Воздушные силы сообщили, что не скоростная воздушная цель залетела в Украину с территории Беларуси, на севере объявляли воздушную тревогу.

Источник: Воздушные силы в соцсетях, "Беларускі Гаюн"

Дословно ВС: "Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Беларуси, курс южный".

Реклама:

Детали: Других деталей не приводится.

В 14.24 воздушную тревогу объявили в Киевской и Житомирской областях.

Обновлено: По данным мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", по предварительной информации, это учебно-боевой самолёт Як-130 ВВС РБ.

РЕКЛАМА:

В 14.46 Воздушные силы обновили сообщение фразой "Отбой угрозы".

При этом отметили, что в восточной части Киевской области присутствует ударный БпЛА, который летит юго-западным курсом.

В 15.19 объявили отбой угрозы ударного дрона.

В 17.27 Воздушные силы ВСУ заявили, что не установили нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси 24 сентября, вероятно, цель была ложной.

воздушная тревогаБеларусьВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Воздушные силы: Кроме "Шахедов" россияне все чаще запускают дроны неустановленного типа

видеоПограничники показали кадры боев за газодобывающие башни возле Змеиного

СМИ: Под Донецком уничтожены шесть офицеров из Северной Кореи

Американцы нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

СМИ: Западная разведка считает, что Россия получает от КНДР половину снарядов

фотоПолиция говорит, что вместе с США и Интерполом перекрыла канал бегства украинцев в ЕС

Все новости...
воздушная тревога
В Черкасской области раздались взрывы – СМИ
Россияне с нескольких направлений запустили ударные беспилотники
На Полтавщине были слышны звуки взрывов – СМИ
Последние новости
12:23
С 2022 года крупнейший банк Кипра закрыл около 20 тысяч счетов россиян
12:12
фотоВ России прорвало еще одну дамбу – село разделено пополам
12:00
ФутболГендиректор "Дженоа" объявил о продаже клуба
11:56
В Хорватии фургон с мигрантами попал в ДТП: двое погибших, десятки пострадавших
11:39
Разведка Британии размышляла о следующей цели россиян после Угледара
11:30
В Украине недавнее инфицирование ВИЧ чаще всего выявляют у женщин в возрасте до 20 лет – отчет ЦОС
11:27
Высший суд Бразилии: Компания X оплатила штрафы не тому банку
10:59
БоксБеринчик проведет титульную защиту в андеркарде реванша Усик – Фьюри
10:52
Зеленский пообещал представить План победы на "Рамштайне"
10:35
Воздушные силы: Кроме "Шахедов" россияне все чаще запускают дроны неустановленного типа
Все новости...
Реклама:
Реклама: