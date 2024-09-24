В Украину из Беларуси залетела воздушная цель
Воздушные силы сообщили, что не скоростная воздушная цель залетела в Украину с территории Беларуси, на севере объявляли воздушную тревогу.
Источник: Воздушные силы в соцсетях, "Беларускі Гаюн"
Дословно ВС: "Воздушная цель (не скоростная) на границе Киевской и Житомирской областей, пересекла государственную границу с территории Беларуси, курс южный".
Детали: Других деталей не приводится.
В 14.24 воздушную тревогу объявили в Киевской и Житомирской областях.
Обновлено: По данным мониторингового проекта "Беларускі Гаюн", по предварительной информации, это учебно-боевой самолёт Як-130 ВВС РБ.
В 14.46 Воздушные силы обновили сообщение фразой "Отбой угрозы".
При этом отметили, что в восточной части Киевской области присутствует ударный БпЛА, который летит юго-западным курсом.
В 15.19 объявили отбой угрозы ударного дрона.
В 17.27 Воздушные силы ВСУ заявили, что не установили нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси 24 сентября, вероятно, цель была ложной.