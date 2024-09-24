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Воздушные силы: Нарушения воздушного пространства из Беларуси не было. Ложная цель

Валентина РоманенкоВторник, 24 сентября 2024, 17:41
Воздушные силы: Нарушения воздушного пространства из Беларуси не было. Ложная цель
средства радиолокационной борьбы. иллюстративное фото «Армія Inform»

Воздушные силы ВСУ заявили, что не установили нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси 24 сентября, вероятно, цель была ложной.

Источник: Воздушные силы в соцсетях

Дословно: "Факта нарушения воздушного пространства Украины с территории Беларуси не установлено. Вероятно была применена радиолокационная помеха".

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Что предшествовало: Воздушные силы сообщили, что днем 24 сентября не скоростная воздушная цель залетела в Украину с территории Беларуси, на севере объявляли воздушную тревогу.

Мониторинговый проект "Беларускі Гаюн" предполагал, что это может быть учебно-боевой самолет Як-130 ВВС РБ.

Справка: Для обнаружения украинской ПВО противник нередко использует ложные воздушные цели. Они могут быть как дешевыми воздушными мишенями так и просто сигналами средств РЭБ, которые имитируют отраженные от настоящей цели радиоволны.

Воздушные силы ВСУвойнаПВО
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