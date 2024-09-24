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Оккупанты атаковали дроном Берислав на Херсонщине – погиб мужчина и ранена женщина

Анастасия ПроцВторник, 24 сентября 2024, 15:16
Оккупанты атаковали дроном Берислав на Херсонщине – погиб мужчина и ранена женщина
Ілюстративне фото: Getty Images Иллюстративное фото: Getty Images

24 сентября российские военные ударили беспилотником по Бериславу в Херсонской области, в результате чего погиб 60-летний мужчина, женщина 70 лет получила ранения.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Под ударом российского БпЛА оказался Берислав. Враг атаковал людей, которые находились на улице".

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Детали: По словам Прокудина, травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний местный житель. Также пострадала 70-летняя женщина, у нее взрывная травма и осколочное ранение руки. Ее госпитализировали.

Херсонская областьбеспилотникижертвы
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