Оккупанты атаковали дроном Берислав на Херсонщине – погиб мужчина и ранена женщина

24 сентября российские военные ударили беспилотником по Бериславу в Херсонской области, в результате чего погиб 60-летний мужчина, женщина 70 лет получила ранения.

Источник: председатель Херсонской ОВА Александр Прокудин

Прямая речь: "Под ударом российского БпЛА оказался Берислав. Враг атаковал людей, которые находились на улице".

Реклама:

Детали: По словам Прокудина, травмы, несовместимые с жизнью, получил 60-летний местный житель. Также пострадала 70-летняя женщина, у нее взрывная травма и осколочное ранение руки. Ее госпитализировали.