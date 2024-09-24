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В центре при СНБО объяснили, почему военным запретили пользоваться Telegram на службе

Валентина РоманенкоВторник, 24 сентября 2024, 15:38
В центре при СНБО объяснили, почему военным запретили пользоваться Telegram на службе
иллюстративное фото

Работникам органов госвласти и предприятий критической инфраструктуры, сотрудникам сектора безопасности и обороны и военнослужащим запретили пересылать в Telegram на служебных устройствах служебные документы и коммуницировать в этом мессенджере о служебных делах из-за потенциальной угрозы утечки информации.

Источник: глава Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко в эфире национального телемарафона, цитирует "Армія Inform"

Прямая речь: "Никогда по телеграму нельзя было дать гарантий, где хранится информация после вашей переписки, даже если вы стерли переписку с другим лицом. Часть серверов телеграма до сих пор находится на территории России, часть серверов предварительно находится в Дубае. Соответственно, контролируют ли эти серверы, имеют ли к ним доступ российские спецслужбы или нет - неизвестно.

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Детали: То, что переписка хранится на внешних серверах, мог заметить любой, кто менял смартфон и заходил после этого в свой аккаунт с другого смартфона, объясняет Коваленко.

"Подтягиваются документы и файлы, которые вы отправляли другому человеку, если вы не почистили переписку с ним. Непосредственно эта информация сохраняется. Использование телеграмма как мессенджера не для чтения новостей, а именно для общения как мессенджера людьми, которые работают на государство военнослужащими, представляет потенциальную опасность, - подчеркнул глава ЦПД.

Учитывая это, речь идет о запрете пересылать в телеграмме служебные документы и коммуницировать в этом мессенджере о служебных делах.

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По словам Коваленко, уже с 2022 года военные прекратили использовать Telegram, перейдя преимущественно на Signal и WhatsApp.

Что же касается использования в служебных целях, например, ведения официальных телеграмм-каналов государственных органов, то оно не запрещено, - отметил глава Центра противодействия дезинформации СНБО.

Что предшествовало: 19 сентября 2024 года Национальный координационный центр кибербезопасности (НКЦК) принял решение ограничить использование мессенджера Telegram в государственных органах, военных формированиях и на объектах критической инфраструктуры.

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов привел обоснованные данные о наличии у российских спецслужб доступа к личной переписке пользователей Telegram, даже удаленных сообщений, а также их персональных данных.

соцсетиВооруженные силы
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