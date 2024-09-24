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ГУР: Украинские разведчики полностью освободили агрегатный завод в Волчанске

Валентина РоманенкоВторник, 24 сентября 2024, 16:00
ГУР: Украинские разведчики полностью освободили агрегатный завод в Волчанске
скриншот

Главное управление разведки Минобороны сообщило об освобождении и зачистке территории Волчанского агрегатного завода в Харьковской области.

Источник: пресс-служба ГУР МОУ

Дословно: "В результате чрезвычайно сложной и успешной операции подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода и уничтожили оккупантов во всех зданиях предприятия.

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Во вторник 24 сентября, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову об успешном завершении операции".

Детали: Отмечается, что операцию осуществили специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Террор".

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Бойцы ГУР МОУ осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. В отдельных случаях украинские спецназовцы вступали с врагом в рукопашный бой, рассказывают разведчики.

Россияне превратили агрегатный завод в свою пропагандистскую "крепость", задействуя в ее обороне наиболее мотивированные и профессиональные подразделения, среди которых были даже бойцы 45 бригады СпП воздушно-десантных войск (Кубинка, Москва).

Кроме того, против украинских разведчиков непрерывно применялись значительное количество артиллерии, ударных дронов-камикадзе, КАБов и тяжелые огнеметные системы "Солнцепёк".

Несмотря на яростное сопротивление врага, бойцам ГУР МОУ удалось уничтожить противника, взять пленных и пополнить обменный фонд, отметили в разведке.

Указано, что территория агрегатного завода была передана под контроль ВСУ после зачистки всех 30 зданий объекта.

Что предшествовало: Российские военные зашли на территорию Волчанского агрегатного завода в мае 2024 года. Силы обороны заблокировали там оккупантов. Помощь от своих россияне получали дронами.

Харьковская областьвойнаГУР
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